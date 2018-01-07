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Фотография

Ой, кто это?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 20:45

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В теме одно сообщение

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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8 125
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 20:45

Image201801080037051515357426.png

 

 

Друзья, кто-нибудь из вас может угадать - что за человек изображен на фото выше?..  ;)

 

 

 

Подсказка... 

 

Ниже изображен ОН ЖЕ:

 

Image201801080039381515357579.png

 

Так, КТО ЭТО?..  ;)

 

 

Только не нужно пользоваться поиском, это не спортивно... ;)

 

 

 

:)


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#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
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  • 671 сообщений
365
Очень хороший
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Отправлено Вчера, 22:08

чем-то на Медведева похож


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