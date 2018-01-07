Ой, кто это?!.

Друзья, кто-нибудь из вас может угадать - что за человек изображен на фото выше?..
Подсказка...
Ниже изображен ОН ЖЕ:
Так, КТО ЭТО?..
Только не нужно пользоваться поиском, это не спортивно...
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Отправлено Вчера, 20:45
Друзья, кто-нибудь из вас может угадать - что за человек изображен на фото выше?..
Подсказка...
Ниже изображен ОН ЖЕ:
Так, КТО ЭТО?..
Только не нужно пользоваться поиском, это не спортивно...
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Отправлено Вчера, 22:08
чем-то на Медведева похож
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