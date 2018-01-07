Ой, кто это?!.

Отправлено Вчера, 20:45

Друзья, кто-нибудь из вас может угадать - что за человек изображен на фото выше?..

Подсказка...

Ниже изображен ОН ЖЕ:

Так, КТО ЭТО?..

Только не нужно пользоваться поиском, это не спортивно...