Подскажите кто разбирается.

Отправлено Сегодня, 07:05

Сейчас все помешаны на заработке в телеграме. Оно и понятно, сам сделал канал и уже нормально на нем поднимаю. Около 600 рублей в неделю, а каналу 2 недели. Кстати вот он, если кому интересно https://t.me/otobrannoe . Может понравится. А вопрос мой вот какой. Есть всякие партнерские программы для привлечения подписчиков, но меня интересует только вот эта https://telegram-ads...biz/about/6076 .Кто разбирается в этом деле дайте пожалуйста знать хороший проект или фуфло? Я вроде все проверил и доверять можно, но может всё-таки есть те кто пользовался. Жду обратной связи.

Сообщение отредактировал Shulgazavr: Сегодня, 07:14