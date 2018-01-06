продам дедики (dedicated servers)

Отправлено Сегодня, 20:39

Доброго времени суток!



Предлагаю вашему вниманию dedicated servers (дедики)



В наличии сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит



Гарантия на проданный товар 48ч с момента оплаты

Приветсвтую работу через гарант ресурса(за счет покупателя)



Цена 200р

Готов к любым проверкам !!!



Оплата через QIWI



Связь через почту,либо telegram @kolov777