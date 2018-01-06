Доброго времени суток!
Предлагаю вашему вниманию dedicated servers (дедики)
В наличии сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит
Гарантия на проданный товар 48ч с момента оплаты
Приветсвтую работу через гарант ресурса(за счет покупателя)
Цена 200р
Готов к любым проверкам !!!
Оплата через QIWI
Связь через почту,либо telegram @kolov777
продам дедики (dedicated servers)
Автор темы linin18, Сегодня, 20:39
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 20:39
Доброго времени суток!
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