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продам дедики (dedicated servers)

Автор темы linin18, Сегодня, 20:39

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#1 linin18

linin18

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 20:39

Доброго времени суток!

Предлагаю вашему вниманию dedicated servers (дедики)

В наличии сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит

Гарантия на проданный товар 48ч с момента оплаты
Приветсвтую работу через гарант ресурса(за счет покупателя)

Цена 200р
Готов к любым проверкам !!!

Оплата через QIWI

Связь через почту,либо telegram @kolov777


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