Как бюджетнику или пенсионеру стать миллионером к 2019 - 2020 годам

Отправлено Сегодня, 18:37

Подходит как частному инвестору, так и особенно мастерам сетевого бизнеса. Именно с их появлением в проекте SkyWay с 2015 года пошло практическое воплощение идей. Приглашаем всех! ***

Приобретая акции международной инновационной компании SkyWay, вы становитесь одним из совладельцем крупнейшей мировой транспортной корпорации,

которая выходит на финишную прямую для международного запуска своих первых адресных проектов.

SkyWay, Вы как микроинвестор, и ... краудинвестинг.

Успейте стать инвестором до выхода на биржу и IPO, это всегда очень выгодно.

Сейчас достаточно небольших минимальных инвестиций для получения дохода в несколько миллионов рублей уже через несколько лет.

Пример минимальных инвестиций и минимального дохода:

Вариант 1 вложений:

18 000 акций = 60 USD в месяц* 4 месяца = всего 240 USD * 59 руб. (курс) = 14160 рублей

Т.е. для получения 18 000 акций требуется вложить 14160 рублей сразу или за 4 месяца.

Минимальный доход на IPO = 18 000 *1 USD*59 руб. (курс руб. к USD) = 1 062 000 руб.

Примечание: минимальная цена акций на IPO от 1 USD до двухзначных цифр...

Вариант 2 вложений:

18750 акций = 25 USD в месяц * 10 месяцев = всего 250 USD * 59 руб. (курс) = 14750 руб.

Т.е. для получения 18 750 акций требуется вложить 14750 руб. сразу или за 10 месяцев.

Минимальный доход на IPO = 18750 * 1 USD*59 руб. = 1 106 250 руб.

Для ознакомления и регистрации перейти по ссылкам.

Подробно и аргументированно о минимальных вложениях

Ознакомление и регистрация: _https://swigroup.org/7SwW

Ознакомление и регистрация: _https://sc.skyway-ca...rtner_id=281042

Дополнительно можно:

*) Для визуального ознакомления (управляй левой мышкой панорамой):

Видео 360°: SkyWay в движении. Управляй мышкой - панорамой!

Панорамное видео из ЭкоТехноПарка SkyWay. Предлагаем вашему вниманию видео формата 360°, с помощью которого уже сейчас можно осуществить виртуальную поездку на юнибусе и юнибайке SkyWay. Панорамное видео или VR видео— новый формат видео-контента, который снимают специальными камерами 360° с полным охватом сферического пространства. Смотреть и управлять просмотром такого видео пользователь может с персонального компьютера при помощи мыши, а также в очках виртуальной реальности поворотами головы. Также есть возможность скачать данное видео на смартфон или планшет и смотреть его в оффлайн режиме.

**) Для ознакомления - документ "Этапы развития группы компаний SkyWay":

***) Для ознакомления - полное техническое описание: - " Транспортный комплекс SkyWay в вопросах и ответах "100 вопросов — 100 ответов"":

С уважением, Александр.