Детский врач - Друг семьи

Отправлено Сегодня, 19:34

Дети приносят в семью радость и счастье,но случается и огорчения.



Утешительно знать,что не вы одни переживаете за своего ребёнка и всегда можете положиться на помощь своих родителей,близких друзей,родственников,родительского комитета,учителей и воспитателей в детском саду. Однако по вопросам,касающимся здоровья малыша,вам всегда следует обращаться к врачу,прежде всего к педиатру-детскому специалисту:на нашем сайте мы его будем называть просто врачом. Детский врач является специалистом по всем вопросам,касающихся ребёнка.Его деятельность-это физическое,психическое и социальное развитие ребёнка в разные возрастные периоды и все связанные с ними нарушения здоровья.



Конечно,не в каждом населённом пункте имеется врач-педиатр. Но любой участковый врач-специалист по общей медицине-вполне компетентен в распознавании наиболее частых заболеваний детского возраста и назначении нужного лечения.



На нашем сайте мы расскажем вам о заболеваниях и обычных жалоб с которыми сталкиваются родители в последствии помогут справится на начальных стадиях ,отдельных симптомов поможет родителям своевременно распознать болезнь своего ребёнка принять необходимые меры.



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