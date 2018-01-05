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Детский врач - Друг семьи

Автор темы msm35, Сегодня, 19:34

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#1 msm35

msm35

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Отправлено Сегодня, 19:34

Дети приносят в семью радость и счастье,но случается и огорчения.

Утешительно знать,что не вы одни переживаете за своего ребёнка и всегда можете положиться на помощь своих родителей,близких друзей,родственников,родительского комитета,учителей и воспитателей в детском саду. Однако по вопросам,касающимся здоровья малыша,вам всегда следует обращаться к врачу,прежде всего к педиатру-детскому специалисту:на нашем сайте мы его будем называть просто врачом. Детский врач является специалистом по всем вопросам,касающихся ребёнка.Его деятельность-это физическое,психическое и социальное развитие ребёнка в разные возрастные периоды и все связанные с ними нарушения здоровья.

Конечно,не в каждом населённом пункте имеется врач-педиатр. Но любой участковый врач-специалист по общей медицине-вполне компетентен в распознавании наиболее частых заболеваний детского возраста и назначении нужного лечения.

На нашем сайте мы расскажем вам о заболеваниях и обычных жалоб с которыми сталкиваются родители в последствии помогут справится на начальных стадиях ,отдельных симптомов поможет родителям своевременно распознать болезнь своего ребёнка принять необходимые меры.

Ссылка на источник - http://doctorkid.ru

 

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