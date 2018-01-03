Отправлено Сегодня, 16:18

Мошенник обманывает доверчивых людей: не пропустите информацию - не станьте очередной жертвой афериста Гарина, объединяйтесь против зла







Уважаемые россияне и гости страны! Случаев мошенничества становится все больше. Мы на каждом шагу сталкиваемся с аферистами и обманщиками. Лишь некоторых из них выводят на чистую воду правоохранительные органы. Веские доказательства позволяют отправить негодяев за решетку, а после суда - отбывать наказание в соответствующих местах.







Аферист и мошенник Гарин Андрей Николаевич







Есть и такие аферисты, у которых все и везде «схвачено», поэтому они продолжают безнаказанно творить зло. Из-за одного мошенника пострадала наша семья. Я расскажу подробно о нем, а вы не пропустите информацию, ведь он по-прежнему живет среди нас и совершает свои аферы.







Я надеюсь, что мое предостережение дойдет до широких масс. Перешлите мой рассказ всему вашему окружению – родным и близким людям. Они могут столкнуться с аферистом в любой момент. Знание ситуации – это защита, которая поможет избежать крупных неприятностей. Вторая цель моего рассказа - попытка найти и объединить тех, кто уже пострадал от его действий.



О ком идет речь? О Гарине Андрее Николаевиче. Он уроженец Кемерово. На текущий момент ему уже полных 47 лет. В армии не служил.







Информация для тех, кто уже столкнулся с обманом







В Кемерово Гарин промышлял угоном автомобилей, а в 90-е переехал в Москву. Он прописан в столице по ул. Панферова 8, кв. 57. Некоторое время проживал в микрорайоне ЖР Красный Яр (Красновка) Рудничного административного района. Мы также выяснили, что жил он и в Лоо (Большой Сочи, Краснодарский край) по улице Таллинской.







После этого Гарин перебрался под Сочи и успешно мошенничает в совхозе Вардане, что в 55 км от города, живет по ул. Львовская, 3/35. Знаем также, что периодически он перебирается в Испанию (у него есть гражданство этой страны) и живет в г. Валенсия. Так подробно рассказываю все это, чтобы обратить особое внимание людей, которые могла находится рядом с ним в местах его жительства и пострадать от его действий.







Как пострадала наша семья







Теперь подробно расскажу о том, как пострадала моя семья от его махинаций с землей. Гарин обманным путем лишил моего отца довольно большого участка земли, который должен был перейти в собственность семьи по наследству.







Нам доподлинно известно, что не один мой отец лишился земли. Путем обмана или злоупотребления, втираясь в доверие землевладельцев и домовладельцев, Гарин завладевал их имуществом либо приобретал права на него.







Гарин А.Н – умный и изворотливый мошенник. Он использует самые разнообразные методы, чтобы нажиться на сделках с землей. Он настолько хитро все обставляет, что разорившиеся люди не имеют возможности доказать факт перехода их владений в собственность Гарина А.Н обманным путем, вернуть деньги. Мошенник втягивает доверчивых граждан в сделки, схемы которых тщательно продуманы.







О других путях обмана ради наживы







Обман землевладельцев – не единственное, чем промышляет Гарин. Он набирает рабочих из Узбекистана и Таджикистана на строительство или ремонт объектов. После года упорного труда, люди не получают заработанные средства в полном объеме.







Судя по нашим данным, максимальная выплата составляет не более 30% от суммы, которую этот вор должен платить по договоренности за выполненную работу. Происходит это по отработанной схеме: когда работы завершаются, он депортирует гастарбайтеров, используя свои связи в полиции.



Гарин называет себя работником Федеральной Службы Безопасности России. Мы знаем, что он собирал дань с представителей малого бизнеса на участке от Сочи до Лазаревского, обещая им «крышу» ФСБ. Такое позиционирование заставляет многих обманутых и обворованных отказываться от обращения в правоохранительные органы. Они считают, что из-за его связей толку не будет, а нервная система пострадает.



Если вы или ваши близкие люди стали жертвами Гарина А.Н, просим писать нам на адрес электронной почты rassledovaniefedorov@yandex.ru. Давайте объединяться, чтобы вывести его на чистую воду, вернуть нашу собственность и деньги. Только вместе мы сила! Только вместе мы решим наши частные проблемы и накажем афериста!