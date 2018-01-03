Отправлено Сегодня, 10:59

Доброго дня!

Организую курьерскую доставку Ваших товаров в городе Ульяновск. (ищу работу по найму)

В последнее время работал в товарной CPA сети. Сейчас фирма прикрылась, но сама работа (разъездная) понравилась, поэтому ищу альтернативу.

Опыт работы в курьерке 2 года.

Отличное знание города.

Опыт работы с CRM. C кассовым аппаратом.

В среднем доставлял около 50 заказов в месяц, при не полной нагрузке.

Процент отказов около 15%.

Автомобиля нет, прав тоже. Доставлял товары на маршрутках, но при этом за 2 года не опоздал не на одну встречу с клиентом. То есть заказы доставлялись всегда вовремя, и в любую точку города.

Так как у меня нет автомобиля, работаю только с негабаритными товарами.

Хранение товаров. Если товара не очень много, скажем около 10 коробок среднего размера, то его я могу хранить у себя в квартире, то есть бесплатно.

Если больше, то придется снимать помещение под склад. Как пример, я арендовал офисное помещение под склад, на 16 метров, за 3500 рублей.

Сдача налички. При необходимости могу переводить наличку хоть ежедневно, на банковскую карту.

По з/п. При полной нагрузке, хотелось-бы получать не меньше 30 000 в месяц. Но в любом случае обговаривать оплату будем индивидуально.

Email для связи - rswboxs@gmail.com