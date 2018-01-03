Доброго дня!
Организую курьерскую доставку Ваших товаров в городе Ульяновск. (ищу работу по найму)
В последнее время работал в товарной CPA сети. Сейчас фирма прикрылась, но сама работа (разъездная) понравилась, поэтому ищу альтернативу.
Опыт работы в курьерке 2 года.
Отличное знание города.
Опыт работы с CRM. C кассовым аппаратом.
В среднем доставлял около 50 заказов в месяц, при не полной нагрузке.
Процент отказов около 15%.
Автомобиля нет, прав тоже. Доставлял товары на маршрутках, но при этом за 2 года не опоздал не на одну встречу с клиентом. То есть заказы доставлялись всегда вовремя, и в любую точку города.
Так как у меня нет автомобиля, работаю только с негабаритными товарами.
Хранение товаров. Если товара не очень много, скажем около 10 коробок среднего размера, то его я могу хранить у себя в квартире, то есть бесплатно.
Если больше, то придется снимать помещение под склад. Как пример, я арендовал офисное помещение под склад, на 16 метров, за 3500 рублей.
Сдача налички. При необходимости могу переводить наличку хоть ежедневно, на банковскую карту.
По з/п. При полной нагрузке, хотелось-бы получать не меньше 30 000 в месяц. Но в любом случае обговаривать оплату будем индивидуально.
Email для связи - rswboxs@gmail.com