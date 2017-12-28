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Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. соцсетях

Автор темы katearhipova89, Сегодня, 06:10

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#1 katearhipova89

katearhipova89

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Отправлено Сегодня, 06:10

Prtut.ru - предлагаем Вашему вниманию надежный сервис, занимающийся накруткой и продвижением страниц, групп и пабликов в популярных соцсетях. Здесь можно получить любой ресурс по низким ценам и заказать раскрутку страницы с гарантиями. Ниже предлагаем ознакомиться с полным списком основных услуг и цен на них:

 

 

Instagram / Инстаграм

 

Подписчики

1000 русских - 499 рублей

1000 английских - 359 рублей

1000 ботов — 139 рублей

 

Лайки

1000 турбо лайков - 289 рублей

1000 лайков русских - 219 рублей

1000 бот лайков – 99 рублей

 

Просмотры видео

1000 - 49 рублей

 

Комментарии

1000 комментариев на фотографии / видео - 899 рублей

 

Боты

1000 ботов — 139 рублей

 

Telegram / Телеграмм

 

Подписчики каналов Channel

1000 – 1249 рублей

 

Просмотры

1000 — 129 рублей

 

Подписчики в группу

1000 -  2199 рублей

 

ВКонтакте / Vk

 

Друзья / Подписчики на страницу

1000 - 389 рублей

 

Офферы в группу

1000 - 259 рублей

 

Боты в группу

1000 — 199 рублей

 

Лайки

1000 - 99 рублей

 

Репосты

1000 - 279 рублей

 

Просмотры

1000 просмотров - 99 рублей

 

Youtube / Ютуб

 

Просмотры

1000 - 119 рублей

 

Лайки

1000 лайков - 559 рублей

 

Подписчики

1000 на канал - 2049 рублей

 

Facebook / Фейбук

 

Лайки

1000 на фото / посты - 79 рублей

1000 лайков на паблик / фанов - 799 рублей

 

Друзья

1000 - 499 рублей

 

Подписчики

1000 подписчиков групп / пабликов - 799 рублей

1000 на личный профиль - 499 рублей

 

Twitter / Твитттер

 

Фолловеры / Читатели

1000 фолловеров- 199 рублей

 

Лайки и ретвиты

1000 ретвитов - 199 рублей

1000 лайков - 99 рублей

 

Periscope / Перископ

 

Подписчики

1000 подписчиков - 550 рублей

 

Ask.fm / Аск.фм

 

Подписчики

1000 живых — 300 рублей

1000 ботов — 150 рублей

 

Лайки

1000 — 110 рублей

 

Одноклассники

 

Друзья

1000 — 360 рублей

 

Участники групп

1000 — 250 рублей

 

Лайки / Классы

1000 — 200 рублей

 

Голоса в опросы и конкурсы

1000 — 700 рублей

 

Кроме того, на данном сервисе можно сделать заказ без предварительной регистрации. Для того, чтобы купить необходимый ресурс (лайки, подписчиков), достаточно выбрать желаемую услугу в меню и оплатить заказ. Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок, по которой можно набрать трафик по привлекаемым расценкам и раскрутить страницу или группу недорого.

 

Контакты:

сайт: prtut.ru

почта: prtut1@yandex.ru


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