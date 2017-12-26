multisms.ru - партнерская программа с 30% реферальских

Отправлено Сегодня, 03:14

До 30% партнерских каждому!

Новая партнерская программа от сервиса автоматизации и снижения стоимости СМС-рассылки multiSMS позволяет всем участникам зарабатывать до 30% от пополнений счета привлеченными пользователями. Просто рекомендуйте сервис, размещая свою реферальную ссылку, и получайте неплохое вознаграждение.

Три уровня рефералов!

После регистрации, у вас будет шанс получать доход не только от своих прямых рефералов, но и тех, кого они пригласят.

Выглядит это следующим образом:

- реферал первого уровня – выплата 30%;

- реферал второго уровня – выплата 10%;

- реферал третьего уровня – выплата 5%.

Отслеживать свой заработок и количество приглашенных рефералов можно в личном кабинете. Выплата заработанных средств осуществляется на ЭПС.

Задать вопросы администрации пользователи могут по E-mail: ref@multisms.ru