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multisms.ru - партнерская программа с 30% реферальских

Автор темы multismsru, Сегодня, 03:14

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#1 multismsru

multismsru

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Отправлено Сегодня, 03:14

До 30% партнерских каждому!

 

Новая партнерская программа от сервиса автоматизации и снижения стоимости СМС-рассылки multiSMS позволяет всем участникам зарабатывать до 30% от пополнений счета привлеченными пользователями. Просто рекомендуйте сервис, размещая свою реферальную ссылку, и получайте неплохое вознаграждение.

 

Три уровня рефералов!

 

После  регистрации, у вас будет шанс получать доход не только от своих прямых рефералов, но и тех, кого они пригласят.

 

Выглядит это следующим образом:

 

- реферал первого уровня – выплата 30%;

- реферал второго уровня – выплата 10%;

- реферал третьего уровня – выплата 5%.

 

partners1.png

 

Отслеживать свой заработок и количество приглашенных рефералов можно в личном кабинете. Выплата заработанных средств осуществляется на ЭПС.

 

Задать вопросы администрации пользователи могут по E-mail: ref@multisms.ru

 

 


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