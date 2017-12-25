Как можно заработать деньги на своём компьютере!

Отправлено Сегодня, 12:40

Сдавайте в аренду вычислительные мощности своего компьютера и получайте за это живые деньги.

Давайте рассмотрим инструкцию как можно зарабатывать уже сейчасСледуя простым инструкциям можно начать получать деньги уже через пять минут!

Как можно реально заработать на своем компьютере?

С помощью программы Kryptex (Криптекс), майнинг стал доступен всем новичкам в криптовалюте, для тех кто только начинает познавать или вовсе не знает что это. Майнинг (mining англ. - добыча полезных ископаемых) процесс добычи криптовалюты. Сейчас у всех на слуху биткоины, так вот это процесс генерации этой новой валюты. Нет необходимости сутками читать тематические форумы, в поисках актуальной информации и перебирать кучи постоянно устаревающих программ. Авторы Криптекс обо всем позаботились!

Сколько можно заработать!

Всё зависит от производительности вашего железа. От 2000р на обычном современном компьютере, до 9000р на топовомгеймерском с двумя мощными видеокартами. Спустя несколько минут после запуска программа покажет расчётный месячный доход, исходя из мощности вашего компьютера. Можно ставить криптекс на много компьютеров, доход от всех будет собираться на ваш счет. Много слабых компьютеров могут в сумме принести неплохой доход!

Что требуется от Вас!

Зарегистрироваться на сайте сервиса, скачать и установить программу. Это всё что требуется от пользователя. После установки программы она предложит проверить пригодность процессора и видеокарты для проведения необходимых вычислений. В случае если хотя бы один из них или оба соответствуют минимальным требованиям, программа сможет приступить к работе.

Криптексэто не вирус. Есть вирусы, которые без спроса пользователей генерируют криптовалюту на компьютерах ничего не подозревающих пользователей. Именно поэтому некоторые антивирусы могут реагировать негативно. При обнаружении Криптекса они пишут, что это "Not-A-Virus" — "не вирус", но всё равно блокируют приложение из-за агрессивной политики безопасности. Добавьте криптекс в исключения.

Ваша выгода заключаеться:

Вы получаете деньги, не делая вообще ничего: за вас работает компьютер. Авторы программы получают небольшой процент от сгенерированной крипто валюты, но большая часть доходов достаётся именно вам.

Как вывести деньги.

Разработчики предусмотрели вывод денег множеством способов и даже напрямую на банковскую карточку. Среди прочего есть достаточно привычные Qiwi, Яндекс.деньги и Paypal.

Ссылка на сайт http://bidfx.ru/www.kryptex.org