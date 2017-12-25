Бесплатные и платные спортивные прогнозы от BetFaq

Отправлено Сегодня, 12:38

Каждый день на сайте публикуются сотни бесплатных прогнозов, за результатами которых вы сможете самостоятельно следить.

В бесплатном доступе находится 80% информации о предстоящих встречах на BetFaq. И обычно они делают ставки с коэффициентом 1.3-1.6, которые проходят в 70-80% случаев.Обычно предлагают 8-15 бесплатных прогнозов, но вам не нужно выбирать все и ставить на все подряд. Постарайтесь выбирать такие встречи, где действительно по вашему мнению будет исход, как BetFaq. Такая стратегия помогает делать по 8-15 победных ставок к ряду за месяц! Ну а если на недели ожидается много интересных встреч, то можно обратить внимание на платный раздел.

Цены на платные прогнозы

На сайте есть небольшой разделение на VIP прогнозы (доступ на время к КФ 1.7+ и профессиональной аналитике) и Премиум прогнозы (единичные надежные ставки с точностью до 80% и КФ 1.8-2.2).

Цена VIP подписки:

7 000 руб. — получаете доступ к разделу на 10 дней; 9 000 руб. — получаете доступ к разделу на 15 дней 15 000 руб. — получаете доступ к разделу на 30 дней.

Цена Премиум:

2 700 руб. — 1 точный проход; 9 000 руб. — 5 точных проходов; 30 000 руб. — vip+премиум на 30 дней.(полный доступ)

VIP подписка

VIP подписка — консультация и аналитика ведущего прогнозиста по выбранному матчу с несколькими вариантами исходов. В подписку входит аналитика и прогноза на 4 вида спорта: футбол, теннис, хоккей и баскетбол. Прогнозы на футбол содержат прогнозы на точный счет с большими коэффициентами. VIP подписка — это до 7 прогнозов каждый день, с полным описанием и аналитикой от профессионалов. Проходимость прогнозов до 70%. Стоимость подписки зависит от ее продолжительности. После оформлении подписки мы открываем вам доступ на сайт, где вам будут доступны все прогнозы от нас с полным описанием и аналитикой.

При покупке VIP подписки Вы получите доступ к VIP прогнозам. Прогнозы добавляются в первой половине дня, к 11-12 часам по Мск. Вы можете зайти на сайт с любого устройства (компьютер, планшет, телефон) и читать опубликованные прогнозы с полным описанием и аналитикой.VIP прогнозы публикуются за день или за 12 часов до начала события, чтобы Вы успели поставить под самый высокий коэффициент.

При повторном приобретение VIP подписки будет действовать система скидок,нужно написать в онлайн чат или на почту, и вы получите скидку без всяких НО!

Премиум прогноз

Премиум прогноз — один самый надежный прогноз от нашей команды экспертов, в котором уверены все прогнозисты! Его расчетная и практическая проходимость до 80%, средний коэффициент 1.8 — 2.5. Это один прогноз со 100% гарантией надежности. О готовности прогноза всегда можно узнать, написав своему менеджеру или в онлайн чат на сайте и получить ответы на все интересующие вопросы.

Главное преимущество пакета из премиум — выгода. 1 Премиум прогноз стоит 3000 рублей, пакет из 5 премиум прогнозов стоит 9000. При покупке пакета, Вы экономите как минимум 6000 рублей! Еще одним преимуществом пакета является чистая прибыль. При покупке пакета вы получите в несколько раз больше прибыли, нежели при покупке одного прогноза.

Полный доступ:

Полный доступ включает в себя VIP и Премиум прогнозы. На протяжении 30 дней с момента покупки Вы получите до 150 VIP прогнозов и 25 Премиум прогнозов. На сайте Вы будете видеть оба вида прогнозов.

Главное преимущество пакета из премиум — выгода. 1 Премиум прогноз стоит 3000 рублей, а VIP подписка на месяц 15.000. При покупке полного доступа, Вы экономите как минимум 60.000 рублей! Еще одним преимуществом полного доступа является чистая прибыль. При покупке полного доступа Вы получите ВСЮ прибыль за VIP прогнозы и Премиум прогнозы в течении месяца! Это самый прибыльный пакет от нашего сервиса!

Кто пишет платные прогнозы

Платные прогнозы пишут профессиональные аналитики и прогнозисты, проверенные временем и различными конкурсами. Среди многих тысяч человек именно эти люди показывали самые лучшие результаты и прибыль на дистанции. Прогнозирование — это их работа, за плечами десятки тысяч разобранных и выигранных матчей. Это победители конкурсов прогнозистов в рунете, которые заинтересованы в отличных результатах.

Проходимость и средний коэффициент прогнозов.

Cредний коэффициент бесплатных прогнозов — 1.4, проходимость до 60%

Средний коэффициент VIP прогнозов — 1.75, проходимость до 70%

Средний коэффициент премиум прогноза — 1.9, проходимость до 80%

При 10 прогнозах и более разница в прибыли существенна!

На каждый вид платных прогнозов BetFaq предлагает гарантии, которые Вы нигде не найдете:

-На рынке прогнозов BetFaq более 9 лет. Опыт и профессионализм в прогнозировании — главное для получения прибыли. Возраст сайта можно легко проверить.

-На сайте Вы найдете более 27.000 отзывов, скриншотов выигрышей, комментариев. Есть и отрицательные комментарии, мы открыты перед всеми.

-Есть мобильная и английская версия сайта, что очередной раз говорит о надежности нашего ресурса, функционал которого делался не 1 месяц.

-Команда профессиональных аналитиков работает каждый день, по 2 аналитика на каждый вид спорта. Это победители конкурсов прогнозистов в Интернете и бывшие сотрудники БК.

-В команде Betfaq работает более 22 человек, и все готовы Вам помочь! Менеджеры, консультанты, прогнозисты, аналитики, программисты и тд.

-У BetFaq есть канал в Telegram, куда они высылаем Бесплатные прогнозы, советы по ставкам и просто общаються. Подписывайтесь на их канал Telegram и получайте информацию каждый день!

-BetFaq верифицированы в международных платежных системах и принимают к оплате банковские карты! Все платежи осуществляются по защищенному протоколу HTTPS.

-BetFaq не работаем с букмекерами! Поэтому они настроены и мотивированы показывать самые высокие результаты!

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