Партнёрская программа Share4you

Отправлено Сегодня, 12:28

При присоединение к партнёрской программе

1)Вы получаете вознаграждение независимо от торгового результата копирования. До 75% от спреда и комиссии на NDD счетах

2)Став партнером Вы будете получать до 75% от спреда и комиссии на NDD счетах. Чем больше торговая активность трейдера – тем больше Ваше вознаграждение.

Дополнительное вознаграждения за копирование сделок

Получайте до $8 (за стандартный лот) от дополнительной комиссии Share4you за копирование сделок у привлечённых клиентов.

Многоуровневая партнёрская программа

Если привлечённые Вами клиенты, станут партнерами, то Вы сможете получать 16.7% от спреда с привлеченных ИМИ клиентов. Но это ещё не всё! Если, партнеры, которых Вы привлекли, также привлекают новых партнеров, то Вы получаете 5.6% от спреда привлечённых ими клиентов.

Продвижение Лидеров сервиса Share4you

Сервис социального трейдинга Share4you насчитывает огромное количество лидеров более 900, которых Вы можете продвигать.

Комиссия на счетах NDD

Если привлеченный Вами Подписчик копирует сделки на счета Cent NDD или Classic NDD, или привлеченный Вами Лидер торгует на одном из данных счетов, то Вы получаете до 75% от комиссии для NDD счетов за каждую открытую или скопированную сделку.

Промо материалы для продвижения сервиса

В личном кабинете имеется множество различных рекламных материалов из которых можно создать эффективную современную рекламу.

Примеры комиссии за привлечённых клиентов

1) Привлеченный клиент копирует сделку EUR/USD объемом 2 стандартных лота с Лидера, у которого партнерское вознаграждение Share4you составляет $4/лот. Спред — 2 пункта. В соответствии с Вашей партнерской программой Вы получаете 50% от спреда. Вы получаете $8 комиссия за копирование + $20 часть от спреда = $28(итоговая сумма)

2) Привлеченный клиент копирует сделку EUR/USD объемом 1 стандартный лот с Лидера, у которого партнерское вознаграждение Share4you составляет $6/лот. Спред — 2 пункта. В соответствии с Вашей партнерской программой Вы получаете 65% от спреда. Вы получаете $6 комиссия за копирование + $13 часть от спреда = $19(итоговая сумма)

Коротко о компании

Forex4you предоставляет услуги интернет-трейдинга с 2007 года и является дочерней компанией «E-Global Trade & Finance Group», Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах под номером 1384287. Работает по модели NDD.

Контакты:

официальный http://bidfx.ru/www.share4you.com

Ссылка на партнёрку http://bidfx.ru/www.forex4you.com

E-Global Trade & Finance Group, Inc. Головная компания.

Юр. адрес: Road Town, Tortola, BVI.

Офис в Лондоне: 12-16 Clerkenwell Road.

Тел/факс: +44 207 324 6372

Forex4you. Торговая марка компании E-Global Trade & Finance Group, Inc. в России ООО «Форэкс фо ю»

г. Москва, Пресненская Набережная, 12 Башня Конфедераций («Б»), 45 этаж.

Тел./факс: +7(495) 646-87-06

E-mail: info@запрещённая_ссылка

Сообщение отредактировал Laborant007: Сегодня, 12:33