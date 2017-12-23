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Бесплатная лотерея bitcoin

Автор темы Dima1987, Вчера, 21:58

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#1 Dima1987

Dima1987

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Обычный

Отправлено Вчера, 21:58

В последнее время неуклонно растет интерес к криптовалюте, которая создала фурор на рынке и продолжают это делать. На данном сайте предлагается зарабатывать bitcoin бесплатно просто вводя капчу один раз в час (для начала нужен bitcoin кошёлок он открывается бесплатно), получайте свои bitcoin затем покупайте лотерейные билеты и принимайте участие в еженедельной лотерее с возможностью выиграть 1.4 bitcoin (по нынешнему курсу это более 13 000 $), всего призовых мест 10, возможно Вы и станете тем счастливчиком что получит Jackpot. Регистрируйтесь по ссылке goo.gl/GHnjBq и удачи Вам!

P.S. На прошлой недели в лотерее под № 132 парень виграл 0,577 Bit. всего с 8 билетами то есть он только раз ввел капчу и купил 8 билетов, а ето представте по теперешньому курсу 7500 $.

 


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