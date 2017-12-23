Установка, настройка, поддержка, администрирование почтовых серверов

Почта для офиса и сайта. Корпоративная почта.
Поддержка, обслуживание или аренда готовых почтовых серверов для email-рассылок и email-маркетинга.
- Настройка почтовых серверов;
- Решения для исходящей почты сайтов (магазинов) и корпоративной почты;
- Аренда готовых почтовых серверов;
- Развертывание email-серверов на ваше/наше оборудование;
- Служба поддержки по решению вопросов с доставкой почты;
- Организация корпоративной почты в вашем домене на базе сервисов Mail.ru, Yandex.ru, Gmail.com;
- Решение проблемы ограничений (исходящей) почты, в т.ч. при использовании сервисов Mail.ru, Yandex.ru, Gmail.com;
- Интеграция инструментов массовой корпоративной рассылки и Email-маркетинга;
- Рассылка на сайте;
- Настройка безопасности почтовых серверов.
- Администрирование.
Контакт: mailout.ru@mail.ru
Сайт: www.mailout.ru