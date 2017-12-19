Конференция iGuruFest посвящена трафику и его монетизации

Отправлено Сегодня, 13:33

Начинаем весну правильно!

Поэтому Вам нужно обязательно быть на IGURUFEST, конференции, посвященной трафику и его монетизации. Для удобства она разделена на два потока - «Affiliate» и «Traffic». Состоится мероприятие 2 марта в 2018 года во Львове в суперсовременном конференц-зале отеля «Rius».

Вы узнаете, как работать с партнерскими программами и зарабатывать на трафике. Докладчики – топовые маркетологи со всего СНГ. Они поделятся своими секретами и расскажут то, чего Вы больше нигде не узнаете!

IGURUFEST – это не только полезные кейсы, но и активный нетворкинг. Можно будет пообщаться с докладчиками в неформальной обстановке, задать вопросы, а также обзавестись новыми интересными знакомствами. По завершению мероприятия будет возможность продолжить общение.

И еще одна причина посетить IGURUFEST – Львов. Западная столица Украины является одним из самых популярных туристических направлений. Здесь невероятно красивая архитектура Австо-Венгерского периода, масса колоритных кафе и ресторанов, музеев. И у Вас будет возможность узнать этот древний город поближе, так как конференция будет проходить в самом центре Львова!

Приобрести билет и узнать более детальную информацию, можно здесь: http://igurufest.com/