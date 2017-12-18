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Букмекер Betsstore

Автор темы qwerty465789, Вчера, 18:52

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#1 qwerty465789

qwerty465789

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:52

Здравствуйте.
Хочу посоветовать вам партнерскую программу сайта BETSSTORE.
Перейдя по ссылке вас перекинет на страницу сайта.
betsstore.net
Нажав на кнопку регистрации вас встретит такая форма:
 
OK39oZwUTLq9cxe_HDofHQ.png
 
Вводим свои данные и завершаем регистрацию.
После проделанных действий переходим на главную страницу сайта.
Листаем вниз и видим там:
 
W9oVzC9sSR_7CgypjMZ5zw.png
 
Нажимаем на кнопку партнерская программа.
Вас переправит на другую страницу.
 
ykUPRhNJQ2SXfg6_04jxzw.png
 
Там выбираете предпочтительный вид заработка и соглашаясь с условиями партнерской программы регистрируетесь как партнер.
 
x-Khw7shSXuMBz4SGVeM5g.png
 
После у вас появится личный кабинет партнера.
 
b6tT03p2T4G2g52Pfb-lpg.png
 
Там можно отслеживать всю статистику по заработку.
Выводить деньги можно при наборе минимальной суммы в размере 100 рублей.
Выводить можно на:
 
pJZRaUNPSG_cFhMk8cbTTg.png
 
Повторить запрос на вывод можно по истечению 10 дней после последнего вывода.
 
Партнерка платит, советую попробовать.
Если возникнут какие-либо вопросы то обращайтесь по контактам:
 
Spq9_omLTjyLfW2JvCB4jA.png
 
Всем больших заработков!

 


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