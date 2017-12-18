Букмекер Betsstore

Здравствуйте.
Хочу посоветовать вам партнерскую программу сайта BETSSTORE.
Перейдя по ссылке вас перекинет на страницу сайта.
betsstore.net
Нажав на кнопку регистрации вас встретит такая форма:
Вводим свои данные и завершаем регистрацию.
После проделанных действий переходим на главную страницу сайта.
Листаем вниз и видим там:
Нажимаем на кнопку партнерская программа.
Вас переправит на другую страницу.
Там выбираете предпочтительный вид заработка и соглашаясь с условиями партнерской программы регистрируетесь как партнер.
После у вас появится личный кабинет партнера.
Там можно отслеживать всю статистику по заработку.
Выводить деньги можно при наборе минимальной суммы в размере 100 рублей.
Выводить можно на:
Повторить запрос на вывод можно по истечению 10 дней после последнего вывода.
Партнерка платит, советую попробовать.
Если возникнут какие-либо вопросы то обращайтесь по контактам:
Всем больших заработков!