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У Толи День Рождения!

Автор темы Алексей Шемшурин, 17 Дек 2017 08:35
Анатолий Белоусов

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Сообщений в теме: 13

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 08:35

Толя, поздравляю!

 

Удачи тебе, радости, творчества, новых проектов, совершенствования, насыщенной познавательной деятельности, семейного благополучия, душевного равновесия!

 

И конечно же счастья твоим детям!

 

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#2 PowerPlant

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 08:48

:) Анатолий, Толя дорогой!

Поздравляю с Днём Рождения!!!

От Души тебе желаю крепкого здоровья, сил и бодрости, семейного блага, процветания в твоём деле!

Здоровья и радости всей твоей семье!

 

Жму руку, Д :thumbsup:


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#3 Максим (zateh)

Максим (zateh)

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 10:16

Присоединяюсь!

Анатолий! С Днем Рождения!!!!!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и чтобы все задуманное воплощалось в жизнь!


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#4 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:07

С Днём Рождения, Толь!
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#5 Геннадий Сычев

Геннадий Сычев

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:22

С Днём Рождения, Анатолий!
Крепкого здоровья и новых ярких событий в жизни!


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#6 Роман Кротов

Роман Кротов

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:52

Анатолий, поздравляю с днем рождения! Желаю успехов во всем! Больших доходов!


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#7 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:53

С Днем Рождения, Анатолий.

Счастья, здоровья, благополучия и процветания ! 


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#8 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 14:32

Толя, с днем рождения!)

Всего наилучшего тебе, семье, детям!


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#9 mikey

mikey

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 15:15

Присоединяюсь к поздравлениям!


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"Всё будет замечтательно "

#10 AmeLina

AmeLina

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 16:29

А я хочу пожелать Толе ЗДОРОВЬЯ! много-много! будет здоровье - будет все остальное: деньги, развитие, успех, счастливая семья и дети!

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


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#11 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:22

C днем рождения, Анатолий! Здоровья Вам и творческих сил!


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#12 Morion

Morion

    Коммерсант

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:44

С Днём Рождения, Анатолий! 

От всей души желаю Вам интересных дел, хорошего настроения и богатырского здоровья! 

А удача пусть станет Вашей неизменной спутницей во всех начинаниях! 

И, конечно же, побольше того, что нарисовал на фоне открытки. Одним словом: "Пусть у Вас всё будет, а Вам за это ничего не будет!".  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:

 

AnatolyR.jpg


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#13 Обществовед

Обществовед

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 19:41

С днем рождения.  :)

 


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#14 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:45

Друзья!

 

Огромное, искреннее, от всего сердца - СПАСИБО!!!!! - всем вам за эти добрые, теплые, искренние поздравления!

 

Вы - самые лучшие!!!!!!!!  :) :) :)

 

СПАСИБО ВАМ!!!!!!!


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