У Толи День Рождения!

Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:07

С Днём Рождения, Толь!



За возрождение нравственности в СМИ

Рекомендовано к изучению: Правила форума

Совершенству нет предела: как цитировать, как копипастить, как вставлять картинки

Кто счастлив, тот и прав. (Л. Н. Толстой)