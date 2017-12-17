У Толи День Рождения!

Толя, поздравляю!
Удачи тебе, радости, творчества, новых проектов, совершенствования, насыщенной познавательной деятельности, семейного благополучия, душевного равновесия!
И конечно же счастья твоим детям!
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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 08:35
Толя, поздравляю!
Удачи тебе, радости, творчества, новых проектов, совершенствования, насыщенной познавательной деятельности, семейного благополучия, душевного равновесия!
И конечно же счастья твоим детям!
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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 08:48
Анатолий, Толя дорогой!
Поздравляю с Днём Рождения!!!
От Души тебе желаю крепкого здоровья, сил и бодрости, семейного блага, процветания в твоём деле!
Здоровья и радости всей твоей семье!
Жму руку, Д
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 10:16
Присоединяюсь!
Анатолий! С Днем Рождения!!!!!
Крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и чтобы все задуманное воплощалось в жизнь!
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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:07
За возрождение нравственности в СМИ
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Кто счастлив, тот и прав. (Л. Н. Толстой)
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:52
Анатолий, поздравляю с днем рождения! Желаю успехов во всем! Больших доходов!
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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:53
С Днем Рождения, Анатолий.
Счастья, здоровья, благополучия и процветания !
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 14:32
Толя, с днем рождения!)
Всего наилучшего тебе, семье, детям!
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 16:29
А я хочу пожелать Толе ЗДОРОВЬЯ! много-много! будет здоровье - будет все остальное: деньги, развитие, успех, счастливая семья и дети!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:22
C днем рождения, Анатолий! Здоровья Вам и творческих сил!
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:44
С Днём Рождения, Анатолий!
От всей души желаю Вам интересных дел, хорошего настроения и богатырского здоровья!
А удача пусть станет Вашей неизменной спутницей во всех начинаниях!
И, конечно же, побольше того, что нарисовал на фоне открытки. Одним словом: "Пусть у Вас всё будет, а Вам за это ничего не будет!".
Сделать можно всё!
Нужно желание, настойчивость и время.
Сайт - "Старатель Интернета"
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 19:41
С днем рождения.
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Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:45
Друзья!
Огромное, искреннее, от всего сердца - СПАСИБО!!!!! - всем вам за эти добрые, теплые, искренние поздравления!
Вы - самые лучшие!!!!!!!!
СПАСИБО ВАМ!!!!!!!
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