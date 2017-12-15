Зарабатываем на партнерской программе с ICObox и Cryptonomics Capital

Отправлено Сегодня, 09:55

Здравствуйте, уважаемые коллеги, тема будет интересна и полезна всем у кого есть много друзей или тем кто может организовать себе необходимый трафик.

Ограничений по заработку нет.

Расскажу о развивающемся направлении в инвестировании – ICO , привлечении средств в проекты, связанные с криптовалютами и самой технологией блокчейн, через выпуск собственной криптовалюты (купить эти токены могут сторонние инвесторы).



Вообще инвестиции в ICO – довольно известный способ привлечь капитал. В 2017 году произошел масштабный «взрыв» в этом направлении. И, конечно, появилось множество хайпов, завязанных на этой теме.

Моя задача – отличить действительно качественный и стоящий продукт, на котором я смогу заработать, на котором сможет выйти в профит моя команда.



Идея проекта – инвестиции в ICO



Рынок нуждается в качественных ICO, которые смогут воплотиться в жизнь. Под Initial coin offering подразумевается первичное размещение монет (по аналогии с IPO – выпуском акций) с целью продажи. По идее, мы имеем дело с одной из форм краудфандинга, как коллективного финансирования.

Целью предлагаемого проекта ICObox является заработок на известных краундфандинговых проектах, на перспективных и надежных стартапах, которые отбираются на «Кредитном комитете» ICObox.

ознакомиться с ICO запущенными этой компанией можно на их официальном сайте https://icos.icobox.io/

Откуда деньги у ICOBox? Им помогает фонд cryptonomics capital - https://www.cryptonomics.io/

По какой схеме работают инвестиции в Cryptonomics Capital и ICObox?

В компанию приходят стратапы со своими идеями (около 2500 в месяц) и ICO box отбирает из них 10. Компания выделяет на проведение ICO каждому проекту 150 BTC. Сюда входит юридическое, техническое сопровождение и мировая рекламная кампания. Взамен стартап ещё до публичных продаж позволяет Фонду купить токены на сумму 400 BTC. Часть из них на сумму 300 BTC реализуется c дисконтом. Подробно про работу можно послушать в этом видео: В чем особенности Cryptonomics и ICObox? У Cryptonomics и ICObox один основатель – Николай Евдокимов. Включен в 10-ку самых успешных молодых российских предпринимателей по данным Форбс – 6 место. Капитал: 110 млн. долларов по состоянию на февраль 2015 года. Учредитель холдинга UnMedia, компаний: SeoPult, интернет-телевидения SeoPult.TV, TrustLink, Amiro.Studio, «Сеолог», «Лаборатория контента».

ICObox уже зарекомендовала себя на международном рынке. А в менеджменте компании собрана команда профессионалов с большим опытом.



О компании написано множество статей в серьезных изданиях: Коммерсант, РБК и других.

Инвестиционные портфели:

Нижняя граница для входа в фонд 0.015 btc, после пополнения вам становится доступна реферальная ссылка по которой можно приглашать партнеров.



По портфелю №1 предусмотрен максимальный порог – 40 млн. долларов с доходностью 50% за 2 месяца. При достижении этой цифры новые вклады будут невозможны.

(Фонд нужную сумму набрал, первый портфель закрыт)

Сейчас запущен портфель №2 в котором доходность прогнозируемая 6000% процентов в год,

для людей далеких от мира криптовалют, доходность кажется нереальной, для людей в теме все вполне на своих местах

(для ознакомления с порядком цифр - https://www.worldcoinindex.com/trending/overview)

Презентация второго портфеля от Николая:

Итак с инвестициями все понятно, но что же с заработком?

Сейчас расскажу,

можно построить свою структуру партнеров и получать пассивный доход.



Реферальная кампания



Активный доход (за привлечение команды):



1-й уровень – 4% (от вклада привлеченных людей)



2-й уровень – 3% (от вклада привлеченных людей)



3-й уровень – 2% (от вклада привлеченных людей)



4-й уровень – 1% (от вклада привлеченных людей)



За структуры с оборотом от 150 тыс. долларов выплачивается дополнительный 1% вне зависимости от глубины. С увеличением объемов инвестиций, растёт и вознаграждение. Максимальные 3% выплачивают лидерам структур с оборотом более $1 млн.



Предусмотрены дополнительные выплаты партнёрам, которые работают через свой офис (к слову сказать мы будем открывать свой офис в своем городе, уже в январе). Это 1% от структуры. Причём Фонд направляет холодный трафик (инвесторы без реферальной ссылки) города, в котором работает такой партнёр в его структуру. Конечно, офис должен соответствовать стандартам организации.



Про регистрацию нового партнера подробно в этом видео:



Вывод средств:



с текущего баланса (тело депозита после отработки плюс %) занимает 1 неделю;

реферальных вознаграждений – 72 часа.



Количество пополнений – без ограничений. На депозит биткоины переводятся в ручном режиме.

Пополнение возможно и за счёт реферальных вознаграждений.

Про вывод средств подробно в этом видео:

https://cryptonomicscapital.blogspot.ru - это мой блог про криптовалюты.

В данное время на всю Россию занимается развитием фонда около 250 человек, потенциал для роста огромный.

И сам рынок криптовалют тоже идет огромными шагами, нужно быть в тренде друзья)

После регистрации в фонде пишите мне, я добавлю вас в командный чат в телеграме и будем вместе прибежать наступление будущего.

Готов к диалогу, и конструктивной критике,

крики что это МММ и тюльпанный пузырь к конструктивной критике не отношу)