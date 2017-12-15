Зарабатываем на партнерской программе с ICObox и Cryptonomics Capital

Здравствуйте, уважаемые коллеги, тема будет интересна и полезна всем у кого есть много друзей или тем кто может организовать себе необходимый трафик.
Ограничений по заработку нет.
Расскажу о развивающемся направлении в инвестировании – ICO , привлечении средств в проекты, связанные с криптовалютами и самой технологией блокчейн, через выпуск собственной криптовалюты (купить эти токены могут сторонние инвесторы).
Вообще инвестиции в ICO – довольно известный способ привлечь капитал. В 2017 году произошел масштабный «взрыв» в этом направлении. И, конечно, появилось множество хайпов, завязанных на этой теме.
Моя задача – отличить действительно качественный и стоящий продукт, на котором я смогу заработать, на котором сможет выйти в профит моя команда.
Идея проекта – инвестиции в ICO
Рынок нуждается в качественных ICO, которые смогут воплотиться в жизнь. Под Initial coin offering подразумевается первичное размещение монет (по аналогии с IPO – выпуском акций) с целью продажи. По идее, мы имеем дело с одной из форм краудфандинга, как коллективного финансирования.
В компанию приходят стратапы со своими идеями (около 2500 в месяц) и ICO box отбирает из них 10.
Компания выделяет на проведение ICO каждому проекту 150 BTC. Сюда входит юридическое, техническое сопровождение и мировая рекламная кампания. Взамен стартап ещё до публичных продаж позволяет Фонду купить токены на сумму 400 BTC.
Часть из них на сумму 300 BTC реализуется c дисконтом.
Подробно про работу можно послушать в этом видео:
В чем особенности Cryptonomics и ICObox?
У Cryptonomics и ICObox один основатель – Николай Евдокимов. Включен в 10-ку самых успешных молодых российских предпринимателей по данным Форбс – 6 место. Капитал: 110 млн. долларов по состоянию на февраль 2015 года.
Учредитель холдинга UnMedia, компаний: SeoPult, интернет-телевидения SeoPult.TV, TrustLink, Amiro.Studio, «Сеолог», «Лаборатория контента».
ICObox уже зарекомендовала себя на международном рынке. А в менеджменте компании собрана команда профессионалов с большим опытом.
О компании написано множество статей в серьезных изданиях: Коммерсант, РБК и других.
Инвестиционные портфели:
Нижняя граница для входа в фонд 0.015 btc, после пополнения вам становится доступна реферальная ссылка по которой можно приглашать партнеров.
По портфелю №1 предусмотрен максимальный порог – 40 млн. долларов с доходностью 50% за 2 месяца. При достижении этой цифры новые вклады будут невозможны.
(Фонд нужную сумму набрал, первый портфель закрыт)
Сейчас запущен портфель №2 в котором доходность прогнозируемая 6000% процентов в год,
для людей далеких от мира криптовалют, доходность кажется нереальной, для людей в теме все вполне на своих местах
(для ознакомления с порядком цифр - https://www.worldcoinindex.com/trending/overview)
Презентация второго портфеля от Николая:
Итак с инвестициями все понятно, но что же с заработком?
Сейчас расскажу,
можно построить свою структуру партнеров и получать пассивный доход.
Реферальная кампания
Активный доход (за привлечение команды):
1-й уровень – 4% (от вклада привлеченных людей)
2-й уровень – 3% (от вклада привлеченных людей)
3-й уровень – 2% (от вклада привлеченных людей)
4-й уровень – 1% (от вклада привлеченных людей)
За структуры с оборотом от 150 тыс. долларов выплачивается дополнительный 1% вне зависимости от глубины. С увеличением объемов инвестиций, растёт и вознаграждение. Максимальные 3% выплачивают лидерам структур с оборотом более $1 млн.
Предусмотрены дополнительные выплаты партнёрам, которые работают через свой офис (к слову сказать мы будем открывать свой офис в своем городе, уже в январе). Это 1% от структуры. Причём Фонд направляет холодный трафик (инвесторы без реферальной ссылки) города, в котором работает такой партнёр в его структуру. Конечно, офис должен соответствовать стандартам организации.
Про регистрацию нового партнера подробно в этом видео:
Вывод средств:
с текущего баланса (тело депозита после отработки плюс %) занимает 1 неделю;
реферальных вознаграждений – 72 часа.
Количество пополнений – без ограничений. На депозит биткоины переводятся в ручном режиме.
Пополнение возможно и за счёт реферальных вознаграждений.
Про вывод средств подробно в этом видео:
https://cryptonomicscapital.blogspot.ru - это мой блог про криптовалюты.
В данное время на всю Россию занимается развитием фонда около 250 человек, потенциал для роста огромный.
И сам рынок криптовалют тоже идет огромными шагами, нужно быть в тренде друзья)
После регистрации в фонде пишите мне, я добавлю вас в командный чат в телеграме и будем вместе прибежать наступление будущего.
Готов к диалогу, и конструктивной критике,
крики что это МММ и тюльпанный пузырь к конструктивной критике не отношу)Регистрация осуществляется только по реферальной ссылке.