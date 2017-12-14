VlkPartners - лучшая партнерская программа онлайн казино Вулкан! [RS,

Уважаемые вебмастера!
Рады приветствовать Вас партнерской программе онлайн казино Вулкан - VLK.partners.
Мы вышли на рынок снг-гемблинга с проверенными и состоявшимися брендами и уже успели себя зарекомендовать как надежная партнерская программа.
Наши TOP продукты: «Вулкан Platinum» и «Вулкан Россия» идеально подойдут для Ваших игроков, поскольку:
- известный игрокам бренд;
- создавались командой профессионалов;
- продукт полностью удовлетворяет потребности игрока;
- продуманный дизайн и юзабилити;
- индивидуальный подход к каждому игроку;
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- агрессивная бонусная политика и e-mail маркетинг;
- 200+ современных и ретро онлайн слотов.
За небольшой период времени наши продукты показали себя одними из наиболее прибыльных на СНГ рынке и вебмастера сами начали искать возможности для работы с нами напрямую.
Наши проекты показывают стабильный рост каждый месяц и все больше вебмастеров хотят зарабатывать с нами. Поэтому, нами было принято единственно правильное решение запустить
прямую партнерскую програму и позволить всем вебмастерам работать с нами без скрытых комиссий и ограничений.
Фундамент для построения долгосрочной и продуктивной работы с любой партнерской программой – это максимальная реализация пожеланий партнера. Возможно, Вам нужен функционал,
которого нет в других партнерских программах, мы воплотим его в жизнь.
Стучитесь в скайп, пишите на почту, всегда открыты к диалогу.
Условия работы с партнерской программой.
На этапе запуска партнерской программы, мы подготовили следующие условия для наших партнеров:
- пожизненная Revenue Share до 60%;
- монетизация трафика по CPA тарифу;
- еженедельные выплаты партнерам;
- выплаты на популярные платежные системы.
В будущем будет реализовано:
- динамическая Revenue Share;
- гибридные (СРА + RS) тарифы.
Мы гарантируем:
- высокую конверсию в регистрации и FD;
- качественный продукт – онлайн казино и высокий RD рейт;
- комфортную работу с партнерской программой;
- удобную статистику;
- профессиональную поддержку партнеров;
- конверсионные промо материалы;
- специфические промо материалы по запросу.
Более детальную информацию по тарифам и работе с партнерской программой, Вы всегда можете получить у менеджера.
Контакты:
Skype: live:vlk.partners
Email: support@vlk.partners
Telegram: @vlkpartners
С ув. команда VLK Partners
Сообщение отредактировал VlkPartners: Сегодня, 15:09