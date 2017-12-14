VlkPartners - лучшая партнерская программа онлайн казино Вулкан! [RS,

Отправлено Сегодня, 14:54

Уважаемые вебмастера!

Рады приветствовать Вас партнерской программе онлайн казино Вулкан - VLK.partners.

Мы вышли на рынок снг-гемблинга с проверенными и состоявшимися брендами и уже успели себя зарекомендовать как надежная партнерская программа.

Наши TOP продукты: «Вулкан Platinum» и «Вулкан Россия» идеально подойдут для Ваших игроков, поскольку:

- известный игрокам бренд;

- создавались командой профессионалов;

- продукт полностью удовлетворяет потребности игрока;

- продуманный дизайн и юзабилити;

- индивидуальный подход к каждому игроку;

- support 24/7;

- агрессивная бонусная политика и e-mail маркетинг;

- 200+ современных и ретро онлайн слотов.

За небольшой период времени наши продукты показали себя одними из наиболее прибыльных на СНГ рынке и вебмастера сами начали искать возможности для работы с нами напрямую.

Наши проекты показывают стабильный рост каждый месяц и все больше вебмастеров хотят зарабатывать с нами. Поэтому, нами было принято единственно правильное решение запустить

прямую партнерскую програму и позволить всем вебмастерам работать с нами без скрытых комиссий и ограничений.

Фундамент для построения долгосрочной и продуктивной работы с любой партнерской программой – это максимальная реализация пожеланий партнера. Возможно, Вам нужен функционал,

которого нет в других партнерских программах, мы воплотим его в жизнь.

Стучитесь в скайп, пишите на почту, всегда открыты к диалогу.

Условия работы с партнерской программой.

На этапе запуска партнерской программы, мы подготовили следующие условия для наших партнеров:

- пожизненная Revenue Share до 60%;

- монетизация трафика по CPA тарифу;

- еженедельные выплаты партнерам;

- выплаты на популярные платежные системы.

В будущем будет реализовано:

- динамическая Revenue Share;

- гибридные (СРА + RS) тарифы.

Мы гарантируем:

- высокую конверсию в регистрации и FD;

- качественный продукт – онлайн казино и высокий RD рейт;

- комфортную работу с партнерской программой;

- удобную статистику;

- профессиональную поддержку партнеров;

- конверсионные промо материалы;

- специфические промо материалы по запросу.

Регистрация

Более детальную информацию по тарифам и работе с партнерской программой, Вы всегда можете получить у менеджера.

Контакты:

Skype: live:vlk.partners

Email: support@vlk.partners

Telegram: @vlkpartners

С ув. команда VLK Partners

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал VlkPartners: Сегодня, 15:09