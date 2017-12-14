Перейти к содержимому

Фотография

InstaSoft - лучшая программа для Instagram

Автор темы instasoft, Сегодня, 10:23

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 instasoft

instasoft

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 10:23

instasoft900.gif
 
Отличный инструмент для продвижения и автоматизации действий в Instagram. Превосходя всех своих конкурентов, InstaSoft на сегодняшний день является лидером продаж в разделе "Программы для Instagram" и на это конечно же есть причины. Программа сочетает в себе набор полезных для продвижения опций и высокую скорость работы.
 
Причины воспользоваться данной программой
В первую очередь, программу оценят пользователи, ведущие собственный бизнес в Instagram. При помощи этой социальной сети можно организовать отличную рекламную компанию для своего бизнеса и поднять уровень продаж своих товаров или услуг. А пользователи, желающие раскрутить личный аккаунт ради известности, безусловно тоже найдут этой программе применение. 
 
instasoft.png
 
Функциональность программы
Сперва стоит отметить все функции для управления аккаунтом в Instagram. Их все можно разделить на следующие группы:
 
Подписка и лайк на пользователей по списку – опции, которые предназначены для раскрутки своего аккаунта путем привлечения на свою страницу любопытных пользователей в надежде, что они на вас подпишутся. 
 
Вы можете подписаться на пользователей по заданному списку, ставить им лайк на фотографию или делать все это вместе, после чего заинтересованные в таинственном поклоннике пользователи могут оказать взаимную симпатию, поставив вам лайк или подписавшись на вас. 
 
Отписаться от пользователей – опция, благодаря которой можно прочистить список своих подписок в автоматическом режиме. Программа позволяет отписаться не только от всех пользователей, но и только от невзаимных, которые не подписались на вас вслед за вами, а также отписаться от всех кроме пользователей, заранее указанных в списке исключения. 
 
Удалить отправленные заявки приватным пользователям – опция, которая позволяет отменить все заявки, отправленные пользователям с закрытыми профилями, но не одобренные ими. 
 
Сбор пользователей – это набор опций для получения необходимой базы пользователей, с которыми в дальнейшем будут выполняться определенные действия. Сюда можно отнести сбор по местоположению (геолокации), сбор с аккаунтов конкурентов, сбор по хештегам и сбор из сообществ ВКонтакте. 
 
Вы можете воспользоваться любой из представленных функций, чтобы собрать базы с наиболее подходящей (целевой) аудиторией. Сама функция сбора аудитории настолько быстрая, что сбор базы в 100 тысяч человек можно осуществить приблизительно за 30 минут. 
 
Фильтрация аудитории по критериям – дополнительный бонус. Перед выполнением любых действий в программе базу пользователей можно отфильтровать, отсеяв таким образом нежелательную или не целевую аудиоторию. 
 
Автоматическая подписка позволяет производить подписку на 1000 аккаунтов пользователей в сутки. Очень полезная опция, поскольку все делается автоматически. А благодаря опции "отписаться от невзаимных пользователей" можно заранее отсеивать все бессмысленные подписки. 
 
Скачивание фото пользователей. Если для каких-то целей вам понадобиться загрузить фотографии конкретного пользователя Instagram, программа сделает это за вас в автоматическом режиме. 
 
Блокировка и разблокировка пользователей – опция, предназначенная для управления черным списком на вашем аккаунте Instagram. Вы сможете как заносить пользователей в него, так и, наоборот, удалять.
 
Это был краткий обзор основных опций программы для работы с аккаунтами в Instagram. Помимо них, программа предоставляет и другие функциональные возможности, к числу которых можно отнести:
 
*Операции над базами (деление базы на части и т.д.) 
*Конвертация ников и ID пользователей под формат программы 
*Возможность использовать прокси-серверов для аккаунтов 
*Ведение статистики по каждому аккаунту (конверсия и т.д.) 
*Ведение лога событий для каждого аккаунта 
*Возможность добавления неограниченного количества аккаунтов.
 
На этом список возможностей программы InstaSoft подошел к концу. В целом, программа отличная и должна находиться в арсенале каждого пользователя, занимающегося продвижением и раскруткой аккаунтов в Instagram.
 
Купить программу, чтобы приступить к работе, можно на официальном сайте программы: instasoft.su..
Видео по работе с программой: http://video.instasoft.su
Приобрести программу можно на сайте: instasoft.su.
Наша группа Вконтакте: http://vk.instasoft.su

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие социальные сети и сервисы


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. Прочие социальные сети и сервисы
  5. Правила форума