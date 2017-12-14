InstaSoft - лучшая программа для Instagram

Отправлено Сегодня, 10:23

Отличный инструмент для продвижения и автоматизации действий в Instagram. Превосходя всех своих конкурентов, InstaSoft на сегодняшний день является лидером продаж в разделе "Программы для Instagram" и на это конечно же есть причины. Программа сочетает в себе набор полезных для продвижения опций и высокую скорость работы.

Причины воспользоваться данной программой

В первую очередь, программу оценят пользователи, ведущие собственный бизнес в Instagram. При помощи этой социальной сети можно организовать отличную рекламную компанию для своего бизнеса и поднять уровень продаж своих товаров или услуг. А пользователи, желающие раскрутить личный аккаунт ради известности, безусловно тоже найдут этой программе применение.

Функциональность программы

Сперва стоит отметить все функции для управления аккаунтом в Instagram. Их все можно разделить на следующие группы:

Подписка и лайк на пользователей по списку – опции, которые предназначены для раскрутки своего аккаунта путем привлечения на свою страницу любопытных пользователей в надежде, что они на вас подпишутся.

Вы можете подписаться на пользователей по заданному списку, ставить им лайк на фотографию или делать все это вместе, после чего заинтересованные в таинственном поклоннике пользователи могут оказать взаимную симпатию, поставив вам лайк или подписавшись на вас.

Отписаться от пользователей – опция, благодаря которой можно прочистить список своих подписок в автоматическом режиме. Программа позволяет отписаться не только от всех пользователей, но и только от невзаимных, которые не подписались на вас вслед за вами, а также отписаться от всех кроме пользователей, заранее указанных в списке исключения.

Удалить отправленные заявки приватным пользователям – опция, которая позволяет отменить все заявки, отправленные пользователям с закрытыми профилями, но не одобренные ими.

Сбор пользователей – это набор опций для получения необходимой базы пользователей, с которыми в дальнейшем будут выполняться определенные действия. Сюда можно отнести сбор по местоположению (геолокации), сбор с аккаунтов конкурентов, сбор по хештегам и сбор из сообществ ВКонтакте.

Вы можете воспользоваться любой из представленных функций, чтобы собрать базы с наиболее подходящей (целевой) аудиторией. Сама функция сбора аудитории настолько быстрая, что сбор базы в 100 тысяч человек можно осуществить приблизительно за 30 минут.

Фильтрация аудитории по критериям – дополнительный бонус. Перед выполнением любых действий в программе базу пользователей можно отфильтровать, отсеяв таким образом нежелательную или не целевую аудиоторию.

Автоматическая подписка позволяет производить подписку на 1000 аккаунтов пользователей в сутки. Очень полезная опция, поскольку все делается автоматически. А благодаря опции "отписаться от невзаимных пользователей" можно заранее отсеивать все бессмысленные подписки.

Скачивание фото пользователей. Если для каких-то целей вам понадобиться загрузить фотографии конкретного пользователя Instagram, программа сделает это за вас в автоматическом режиме.

Блокировка и разблокировка пользователей – опция, предназначенная для управления черным списком на вашем аккаунте Instagram. Вы сможете как заносить пользователей в него, так и, наоборот, удалять.

Это был краткий обзор основных опций программы для работы с аккаунтами в Instagram. Помимо них, программа предоставляет и другие функциональные возможности, к числу которых можно отнести:

*Операции над базами (деление базы на части и т.д.)

*Конвертация ников и ID пользователей под формат программы

*Возможность использовать прокси-серверов для аккаунтов

*Ведение статистики по каждому аккаунту (конверсия и т.д.)

*Ведение лога событий для каждого аккаунта

*Возможность добавления неограниченного количества аккаунтов.

На этом список возможностей программы InstaSoft подошел к концу. В целом, программа отличная и должна находиться в арсенале каждого пользователя, занимающегося продвижением и раскруткой аккаунтов в Instagram.

Купить программу, чтобы приступить к работе, можно на официальном сайте программы: instasoft.su.

Видео по работе с программой: http://video.instasoft.su