Lamm счета управляющего DMITRIS (GrandCapital)

Отправлено Сегодня, 07:55

Дата создания LAMM-счета: 21.07.2017

Валюта LAMM-счета: USD cent

Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50$ или 5000 cent

Вознаграждение управляющего: 25%

Минимальный срок инвестирования: 1 день.

Доходность: 10-20% в месяц.

Рабочая просадка - 15-30%.

Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.

Дата создания LAMM-счета: 25.07.2017

Валюта LAMM-счета: USD cent

Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50$ или 5000 cent

Вознаграждение управляющего: 25%

Минимальный срок инвестирования: 1 день.

Доходность: 10-20% в месяц.

Рабочая просадка - 15-30%.

Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.

Дата создания LAMM-счета: 21.07.2017

Валюта LAMM-счета: USD cent

Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50$ или 5000 cent

Вознаграждение управляющего: 25%

Минимальный срок инвестирования: 1 день.

Доходность: 10-20% в месяц.

Рабочая просадка - 15-30%.

Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.

Все счета работают по одной системе, на разных валютных парах. Для диверсификации торговых рисков, рекомендую инвестировать в равных долях.

Рекомендуемая минимальная сумма 150$; или 15000 cent (по 50$; или 5000 cent на каждый счёт).

Сообщение отредактировал Alecsandr1973: Сегодня, 07:56