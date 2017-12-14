Lamm счета управляющего DMITRIS (GrandCapital)

Дата создания LAMM-счета: 21.07.2017
Валюта LAMM-счета: USD cent
Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50$ или 5000 cent
Вознаграждение управляющего: 25%
Минимальный срок инвестирования: 1 день.
Доходность: 10-20% в месяц.
Рабочая просадка - 15-30%.
Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.
Дата создания LAMM-счета: 25.07.2017
Валюта LAMM-счета: USD cent
Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50$ или 5000 cent
Вознаграждение управляющего: 25%
Минимальный срок инвестирования: 1 день.
Доходность: 10-20% в месяц.
Рабочая просадка - 15-30%.
Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.
Дата создания LAMM-счета: 21.07.2017
Валюта LAMM-счета: USD cent
Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50$ или 5000 cent
Вознаграждение управляющего: 25%
Минимальный срок инвестирования: 1 день.
Доходность: 10-20% в месяц.
Рабочая просадка - 15-30%.
Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.
Все счета работают по одной системе, на разных валютных парах. Для диверсификации торговых рисков, рекомендую инвестировать в равных долях.
Рекомендуемая минимальная сумма 150$; или 15000 cent (по 50$; или 5000 cent на каждый счёт).
Сообщение отредактировал Alecsandr1973: Сегодня, 07:56