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Lamm счета управляющего DMITRIS (GrandCapital)

Автор темы Alecsandr1973, Сегодня, 07:55

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#1 Alecsandr1973

Alecsandr1973

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Отправлено Сегодня, 07:55

Дата создания LAMM-счета: 21.07.2017
Валюта LAMM-счета: USD cent
Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50&#36; или 5000 cent
Вознаграждение управляющего: 25%
Минимальный срок инвестирования: 1 день.
Доходность: 10-20% в месяц.
Рабочая просадка - 15-30%. 
Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.
 
 
 
 
Дата создания LAMM-счета: 25.07.2017
Валюта LAMM-счета: USD cent
Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50&#36; или 5000 cent
Вознаграждение управляющего: 25%
Минимальный срок инвестирования: 1 день.
Доходность: 10-20% в месяц.
Рабочая просадка - 15-30%. 
Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.
 
 
 
Дата создания LAMM-счета: 21.07.2017
Валюта LAMM-счета: USD cent
Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования: 50&#36; или 5000 cent
Вознаграждение управляющего: 25%
Минимальный срок инвестирования: 1 день.
Доходность: 10-20% в месяц.
Рабочая просадка - 15-30%. 
Описание стратегии: Автоматическая система, для входа использует сигналы нескольких индикаторов.
 
 
 
 
Все счета работают по одной системе, на разных валютных парах. Для диверсификации торговых рисков, рекомендую инвестировать в равных долях. 
Рекомендуемая минимальная сумма 150$; или 15000 cent (по 50$; или 5000 cent на каждый счёт).

Сообщение отредактировал Alecsandr1973: Сегодня, 07:56

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