Megagroup: гибкая бонусная система, стабильные высокие выплаты

Зарабатывайте стабильный процент на рекомендациях !
Можете представить себе бизнес без сайта в интернете?
Веб-студия Мегагрупп.ру занимается разработкой сайтов для России и зарубежных рынков уже 20 лет. У нас 9 офисов в разных городах и странах.
Предлагаем выгодную партнёрскую программу на основе бонусной системы. Стабильные выплаты с прицелом на долгосрочное сотрудничество.
Партнерская программа с гибкой бонусной системой
Схема сотрудничества:
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Вы ищете потенциальных клиентов, заинтересованных в разработке сайтов среди своих коллег и знакомых.
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Мы связываемся с найденными Вами клиентами и выполняем их заказы.
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Вам перечисляется партнерское вознаграждение – процент от стоимости услуг, оказанных каждому приведенному Вами клиенту.
Высокая партнёрская ставка
Неоспоримые выгоды от работы с нами:
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Честный высокий процент комиссии: от 25 до 34%, в зависимости от уровня партнера.
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Выплачиваем процент в течении двух лет после того, как клиент заказал создание сайта.
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Партнеры зарабатывают не только на создании сайтов, но и с любых дополнительных услуг, оплаченных клиентом.
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Сотрудничество с надежной компанией, обладающей большим опытом работы в сфере веб-разработки: на сегодня у нас более 113 000 завершенных проектов.
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Удобные инструменты для работы с клиентами и промо-материалы для продвижения.
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Простота использования, качественный саппорт и информационное сопровождение.
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Гибкие модели сотрудничества с партнерами.
Контакты:
Вячеслав
Тел.: +7 (812) 426-32-12
E-mail: support@megagroup.ru
Присоединяйтесь и зарабатывайте уже сейчас!
Сообщение отредактировал Megagroup: Сегодня, 12:46