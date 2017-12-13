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Megagroup: гибкая бонусная система, стабильные высокие выплаты

Автор темы Megagroup, Сегодня, 12:43

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#1 Megagroup

Megagroup

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Отправлено Сегодня, 12:43

Зарабатывайте стабильный процент на рекомендациях !  


Можете представить себе бизнес без сайта в интернете?

Веб-студия Мегагрупп.ру занимается разработкой сайтов для России и зарубежных рынков уже 20 лет. У нас 9 офисов в разных городах и странах.


Предлагаем выгодную партнёрскую программу на основе бонусной системы.  Стабильные выплаты с прицелом на долгосрочное сотрудничество.

 

 

Партнерская программа с гибкой бонусной системой

 

Схема сотрудничества:

  • Вы ищете потенциальных клиентов, заинтересованных в разработке сайтов среди своих коллег и знакомых.

  • Мы связываемся с найденными Вами клиентами и выполняем их заказы.

  • Вам перечисляется партнерское вознаграждение – процент от стоимости услуг, оказанных каждому приведенному Вами клиенту.


 

Высокая партнёрская ставка

Неоспоримые выгоды от работы с нами:
 

  • Честный высокий процент комиссии: от 25 до 34%, в зависимости от уровня партнера.

  • Выплачиваем процент в течении двух лет после того, как клиент заказал создание сайта.

  • Партнеры зарабатывают не только на создании сайтов, но и с любых дополнительных услуг, оплаченных клиентом.  

  • Сотрудничество с надежной компанией, обладающей большим опытом работы в сфере веб-разработки: на сегодня у нас более 113 000 завершенных проектов.

  • Удобные инструменты для работы с клиентами и промо-материалы для продвижения.

  • Простота использования, качественный саппорт и информационное сопровождение.

  • Гибкие модели сотрудничества с партнерами.

 

Контакты:

Вячеслав                

Тел.: +7 (812) 426-32-12                

https://megagroup.ru/ap

E-mail: support@megagroup.ru

 

Присоединяйтесь и зарабатывайте уже сейчас!


Сообщение отредактировал Megagroup: Сегодня, 12:46

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