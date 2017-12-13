Megagroup: гибкая бонусная система, стабильные высокие выплаты

Отправлено Сегодня, 12:43

Зарабатывайте стабильный процент на рекомендациях !

Можете представить себе бизнес без сайта в интернете?

Веб-студия Мегагрупп.ру занимается разработкой сайтов для России и зарубежных рынков уже 20 лет. У нас 9 офисов в разных городах и странах.

Предлагаем выгодную партнёрскую программу на основе бонусной системы. Стабильные выплаты с прицелом на долгосрочное сотрудничество.

Партнерская программа с гибкой бонусной системой

Схема сотрудничества:

Вы ищете потенциальных клиентов, заинтересованных в разработке сайтов среди своих коллег и знакомых.

Мы связываемся с найденными Вами клиентами и выполняем их заказы.

Вам перечисляется партнерское вознаграждение – процент от стоимости услуг, оказанных каждому приведенному Вами клиенту.

Высокая партнёрская ставка

Неоспоримые выгоды от работы с нами:



Честный высокий процент комиссии: от 25 до 34%, в зависимости от уровня партнера.

Выплачиваем процент в течении двух лет после того, как клиент заказал создание сайта.

Партнеры зарабатывают не только на создании сайтов, но и с любых дополнительных услуг, оплаченных клиентом.

Сотрудничество с надежной компанией, обладающей большим опытом работы в сфере веб-разработки: на сегодня у нас более 113 000 завершенных проектов.

Удобные инструменты для работы с клиентами и промо-материалы для продвижения.

Простота использования, качественный саппорт и информационное сопровождение.

Гибкие модели сотрудничества с партнерами.

Контакты:

Вячеслав

Тел.: +7 (812) 426-32-12

https://megagroup.ru/ap

E-mail: support@megagroup.ru

Присоединяйтесь и зарабатывайте уже сейчас!

Сообщение отредактировал Megagroup: Сегодня, 12:46