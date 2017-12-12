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Партнерская программа магазинов eBay, Taobao, Amazon, Yahoo

Автор темы gany1980, Сегодня, 06:39

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#1 gany1980

gany1980

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 06:39

Партнерская программа shopozz.ru предлагает стать рекламным агентов магазинов eBay, Taobao, Amazon, Yahoo занимающимися доставкой товаров из Европы, Китая, США, Азии. Качественные товары на любой вкус по ценам гораздо ниже региональных. Вам дают возможность зарабатывать от 25% до 30% от заказа каждого привлеченного вами покупателя. Работать с shopozz выгодно и просто, ведь интернет магазины с которыми будете сотрудничать с именем и репутацией. Огромный плюс — доставка не только по России, но и по Украине, Белоруссии, Казахстану и другим странам СНГ. Простая регистрация, много рекламных материалов. Регистрируйтесь, рекламируйте, привлекайте клиентов, зарабатывайте.

 


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