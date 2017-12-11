SMART Plus - Новый взгляд на монетизацию 1-Click подписок

Отправлено Сегодня, 12:40

Smart.1ClickFlow.com Друзья, мы рады представить новую разработку команды 1ClickFlow и ответвление от основного проекта - систему

SMART Plus - smartlink монетизация трафика, обучаема и персонализирована. Система анализирует Ваш трафик, применяет различные связки и подходы в монетизации, в результате чего выстраивает (с учетом BigData и алгоритмов) совершенно различные позиции офферов для групп пользователей, которые система автоматически генерирует исходя из анализа Вашего трафика.

Это означает, что на том же самом трафике Вы можете кратно увеличить свой доход, работая с нами.

Для кого SMART Plus?

- Арбитражник - кратно экономит время, а так же увеличивает Ваш доход по мере обучения. Сплит-тестирования в прошлом, будущее за SMART Plus. Цените Ваше время и деньги. При создании потока Вам нужно указать только тематику трафика.

- Вебмастерам - увеличивает Ваш доход от мобильный пользователей за счет smartlink системы, а также защищает от пессимизации ПС. Цените Ваш трафик.

Почему SMART Plus?

- прямые подключения, а следовательно - отсутствие потерь в доходности подписок;

- уникальные лендинги, созданные командой 1CF, повышающие Ваш доход;

- персональные лендинги для крупных партнеров;

- отличная поддержка, которая в любой момент поможет и подскажет;

- API-инструменты для партнерских программ и биллингов;

- кейсы для партнеров от команды 1CF;

- приватные темы для проверенных партнеров;

Также готовы заключать прямые договора с ООО.

Условия:

Билайн до 12р

Мегафон до 4.8р

МТС до 5р

ТЕЛЕ2 до 4р

ГЕО:

РФ - Билайн, Мегафон, МТС, ТЕЛЕ2

Контакты:

E-mail: andrew@1clickflow.com

Скайп: andrey.smart1cf@gmail.com

Telegram: @andrew_1biz

Сообщение отредактировал Smart1CF: Сегодня, 12:40