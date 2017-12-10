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Проект: «Глобальная Трансформация Жизни»!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:22

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:22

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Вы когда-нибудь пробовали смешать что-нибудь быстрое и что-нибудь большое?
Например, быстрого орла и большого льва? :-)
 
Сегодня мы вам предлагаем смешать нечто более совместимое: быстрый заработок и большой доход — в одном грандиозном проекте, который носит название «Глобальная Трансформация Жизни».

Быстрый заработок и большой доход обычно плохо сочетаются. Можно либо заработать быстро, но не много, либо нужно долго трудиться и ждать, чтобы получать большой доход.
На финансовых рынках быстрые деньги, как правило, связаны с высокими рисками. А рисковать большим капиталом мало кому хочется, поэтому и заработок не велик.
При этом большой доход обычно связан с консервативными инвестициями на длительной дистанции в несколько лет...
 
Но можно ли получить и то, и другое сразу?
Мы утверждаем, что можно!
И докажет вам это инфо-менеджер издательства Info-DVD.Ru - Артем Дудкевич - на живой трансляции «Глобальная Трансформация Жизни», которая состоится - 13 декабря в 19:00 МСК.
 
Зарегистрироваться вы сможете сразу же после просмотра этого небольшого ролика: http://info-dvd.ru/news/320

 

 


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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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