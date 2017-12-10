Проект: «Глобальная Трансформация Жизни»!

Отправлено Вчера, 23:22





Вы когда-нибудь пробовали смешать что-нибудь быстрое и что-нибудь большое?

Например, быстрого орла и большого льва? :-)

Сегодня мы вам предлагаем смешать нечто более совместимое: быстрый заработок и большой доход — в одном грандиозном проекте, который носит название «Глобальная Трансформация Жизни».



Быстрый заработок и большой доход обычно плохо сочетаются. Можно либо заработать быстро, но не много, либо нужно долго трудиться и ждать, чтобы получать большой доход.

На финансовых рынках быстрые деньги, как правило, связаны с высокими рисками. А рисковать большим капиталом мало кому хочется, поэтому и заработок не велик.

При этом большой доход обычно связан с консервативными инвестициями на длительной дистанции в несколько лет...

Но можно ли получить и то, и другое сразу?

Мы утверждаем, что можно!

И докажет вам это инфо-менеджер издательства Info-DVD.Ru - Артем Дудкевич - на живой трансляции «Глобальная Трансформация Жизни», которая состоится - 13 декабря в 19:00 МСК .

Зарегистрироваться вы сможете сразу же после просмотра этого небольшого ролика: http://info-dvd.ru/news/320