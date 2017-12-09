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Заработок в Telegram без вложений.

Автор темы lilpeep1337, Вчера, 15:16

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Опрос: Начал зарабатывать? (0 пользователей проголосовало)

Начал зарабатывать?

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#1 lilpeep1337

lilpeep1337

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Отправлено Вчера, 15:16

Всем привет! Сегодня ты можешь зарабатывать если у тебя на компьютере или телефоне установлен Telegram. Ниже представлены 4 способа заработка через ботов. Выводы можно производить как на Qiwi, так и на Yandex Деньги. В среднем, если правильно всё делать, можно выводить порядка 50 рублей.
 
Бот предлагает заработок двумя способами. Просмотр постов (за 0.02 за каждый) или подписку на каналы (За 0.2 за каждый). Можно Работать сразу же на двух, минимальный порог вывода набирается очень быстро.
 
Бот предлагает заработок на просмотре постов. Но особенность заключается в том, что ты делаешь клики, вместо того, чтобы смотреть 5-ти секундный пост. Платят 0.02, но постов много и минимальный порог набирается очень быстро.
 
Бот предлагает заработок на просмотре постов. За один 5-ти секундный просмотр дают от 0.03 до 0.19.
 
4. Лёгкие деньги : https://t.me/Moneyte...start=166291107
Бот предлагает заработок на подписке на каналы. За один канал дают 0.24. 
 
Совмещая все эти способы ты сможешь быстро заполучить свои долгожданные рупии. Удачи!

 


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