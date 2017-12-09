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Доверительное управление Форекс

Автор темы Expatterns, Сегодня, 09:42

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#1 Expatterns

Expatterns

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Отправлено Сегодня, 09:42

Доверительное управление Форекс


Добрый день. Представляю вашему вниманию доверительное управление Форекс от проекта Trader Assist.
Наши показатели на сентябрь 2017:
1. Счетов в управлении - 16
2. Время работы услуги - 10 месяцев
3. В управлении 58 290$
4. Заработали клиентам 14902$
Из основных особенностей:
1. Доход 5-7% в месяц. (Именно ваша прибыль).
2. Подписываем договор об ответственности сторон.
3. Полная анонимность для инвестора.
4. Только ручная торговля.
5. Есть внешняя независимая статистика MyFxBook (можно посмотреть на главной странице)
Оставляйте заявки на странице: http://traderassist.ru/invest

 


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