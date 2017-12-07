Важная трансляция о торговом терминале QUIK

Всем-всем!
7 декабря в 20-00 МСК - состоится открытая трансляция Дмитрия Брылякова, посвященная техническим моментам в работе с торговым терминалом QUIK.
Это важнейшие базовые вещи, которые нужно знать!
Важная компонента успеха в трейдинге — уметь грамотно пользоваться техническим функционалом.
Занятие состоится 7 декабря в 19-00 МСК!
Не пропустите, это будет важный эфир.
Плюс! Вы получите отличные привилегии, которыми сможете воспользоваться сразу после эфира.
Ссылка на трансляцию: https://www.infoclub...quik-ot-a-do-ya