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Важная трансляция о торговом терминале QUIK

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 01:31

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 01:31

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Всем-всем!
7 декабря в 20-00 МСК - состоится открытая трансляция Дмитрия Брылякова, посвященная техническим моментам в работе с торговым терминалом QUIK.
Это важнейшие базовые вещи, которые нужно знать!
Важная компонента успеха в трейдинге — уметь грамотно пользоваться техническим функционалом.
        
Занятие состоится 7 декабря в 19-00 МСК!
     
Не пропустите, это будет важный эфир.
Плюс! Вы получите отличные привилегии, которыми сможете воспользоваться сразу после эфира.
      
Ссылка на трансляцию: https://www.infoclub...quik-ot-a-do-ya

     
      
      

 


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