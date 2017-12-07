Важная трансляция о торговом терминале QUIK

Отправлено Сегодня, 01:31





Всем-всем!

7 декабря в 20-00 МСК - состоится открытая трансляция Дмитрия Брылякова, посвященная техническим моментам в работе с торговым терминалом QUIK.

Это важнейшие базовые вещи, которые нужно знать!

Важная компонента успеха в трейдинге — уметь грамотно пользоваться техническим функционалом.

Занятие состоится 7 декабря в 19-00 МСК!

Не пропустите, это будет важный эфир.

Плюс! Вы получите отличные привилегии, которыми сможете воспользоваться сразу после эфира.

Ссылка на трансляцию: https://www.infoclub...quik-ot-a-do-ya





