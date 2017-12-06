Мы "взрываем" рынок сетевого маркетинга!

Отправлено Сегодня, 15:17

Всем привет !! Поделись с вами компанией WWPC которая уже несколько месяцев "взрывает" рынок сетевого маркетинга.

МИССИЯ КОМПАНИИ

Мы обучаем людей эффективному управлению деньгами. Мы предлагаем людям использовать

маркетинговые инструменты для того, чтобы умно тратить, больше зарабатывать и эффективно инвестировать.

УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Компания WWP Capital предлагает своим партнерам и клиентам доступ на платформу с 700

магазинами. Магазины предлагают скидки до 90% и кэшбэк до 34%. Процент зависит от вашего

варианта участия и от самого магазина.

При регистрации на сайте компании вы получаете в пользование личный кабинет по управлению покупками и бизнесом; с платежным сервисом и системой учета вашего бизнеса.

Когда вы переходите по ссылке с платформы в один из магазинов-партнеров, система запоминает ваш переход и по истечении нескольких дней начисляет вам кэшбэк. Вы можете вывести его прямо на свою карту в виде живых денег, которыми сразу можете расплачиваться.

Вы можете делать заказы через интернет со своего компьютера или планшета.

В системе присутствуют магазины из России, Беларуси, Казахстана и Украины. Есть также товары с доставкой в другие страны и услуги, которые не привязаны к географии.

Вы можете покупать товары и услуги, бронировать билеты на самолет и в театр, заказывать услуги мастеров и обучаться.

Умное потребление - это новый взгляд на покупки.

Умное потребление (через кэшбэк платформу) обеспечивает покупку ваших любимых товаров за меньшие деньги. Вы экономите силы и время. Лучше тратить их на семью и любимое дело.

Ознакомится с проектом можно по ссылке :

http://winwinpeople....l/?login=Zanzik

Или зарегистрироваться:

http://winwinpeople.com/reg/Zanzik/

Посмотри эту короткую презентацию и поймешь, почему за Win Win People Capital будущее.

Сообщение отредактировал Zanzik: Сегодня, 15:19