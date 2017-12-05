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В России создадут реестр легальных интернет-магазинов

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:24

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 23:24

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В 2019 году в России может появиться реестр интернет-магазинов, имеющих право работать в нашей стране. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор. 
Предложение касается не только отечественных, но и иностранных онлайн-торговцев.
 
При регистрации в Федеральной налоговой службе их обяжут указывать свои интернет-адреса (домены) — это должно избавить Рунет от теневой коммерции. 
В реестре сайты будут привязывать к конкретному юрлицу, поэтому жалобы покупателей будут направляться владельцу площадки.
 
Подробнее: New Retail

 

 


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