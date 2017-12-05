В России создадут реестр легальных интернет-магазинов

Отправлено Вчера, 23:24





В 2019 году в России может появиться реестр интернет-магазинов, имеющих право работать в нашей стране. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор.

Предложение касается не только отечественных, но и иностранных онлайн-торговцев.



При регистрации в Федеральной налоговой службе их обяжут указывать свои интернет-адреса (домены) — это должно избавить Рунет от теневой коммерции.

В реестре сайты будут привязывать к конкретному юрлицу, поэтому жалобы покупателей будут направляться владельцу площадки.