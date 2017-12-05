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Продам качественные (Dedikate Servers) дедики с гарантией!

Автор темы DAVdedik, Сегодня, 16:45

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#1 DAVdedik

DAVdedik

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:45

Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (дедики, RDP)! В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды!
untitled.jpg
Подборка по параметрам:
Права - admins\users
Конфиг (параметры рдп), интернет!
OS - Win7\Win8\Win10\2003\2008\2012
Есть сервера с большой отлежкой, подойдут для более длительного использования
Untitled2.jpg
Уважаемые покупатели! Убедительная просьба писать сразу все требования к дедику (ос,под что чекать, штат/регион, админка/юзерка и т.д)

Россия

Швейцария

Нидерланды

Эстония

США

Германия

Латвия

Украина

Великобритания

Канада

Франция

 

Это не полный список стран,а только основные,остальные спрашивайте по контактам!

 

Куда обращаться:
ICQ: 728261654
e-mail: davseodor@gmail.com

Оплата:
WM/QIWI/YandexMoney/BTC

 

 


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