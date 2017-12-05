Продам качественные (Dedikate Servers) дедики с гарантией!

Отправлено Сегодня, 16:45

Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (дедики, RDP)! В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды!



Подборка по параметрам:

Права - admins\users

Конфиг (параметры рдп), интернет!

OS - Win7\Win8\Win10\2003\2008\2012

Есть сервера с большой отлежкой, подойдут для более длительного использования



Уважаемые покупатели! Убедительная просьба писать сразу все требования к дедику (ос,под что чекать, штат/регион, админка/юзерка и т.д)



Россия

Швейцария

Нидерланды

Эстония

США

Германия

Латвия

Украина

Великобритания

Канада

Франция

Это не полный список стран,а только основные,остальные спрашивайте по контактам!

Куда обращаться:

ICQ: 728261654

e-mail: davseodor@gmail.com



Оплата:

WM/QIWI/YandexMoney/BTC