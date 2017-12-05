Продам качественные (Dedikate Servers) дедики с гарантией!

Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (дедики, RDP)! В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды!
Подборка по параметрам:
Права - admins\users
Конфиг (параметры рдп), интернет!
OS - Win7\Win8\Win10\2003\2008\2012
Есть сервера с большой отлежкой, подойдут для более длительного использования
Уважаемые покупатели! Убедительная просьба писать сразу все требования к дедику (ос,под что чекать, штат/регион, админка/юзерка и т.д)
Россия
Швейцария
Нидерланды
Эстония
США
Германия
Латвия
Украина
Великобритания
Канада
Франция
Это не полный список стран,а только основные,остальные спрашивайте по контактам!
Куда обращаться:
ICQ: 728261654
e-mail: davseodor@gmail.com
Оплата:
WM/QIWI/YandexMoney/BTC