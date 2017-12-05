Интервью с Тедом Охаши — инвестором с 40-летним опытом

Мы уже рассказывали вам о том, что перед принятием решений об инвестировании, участники команды Prime Vision Group общаются напрямую с первыми лицами потенциальных компаний и с ведущими инвесторами.
Несколько дней назад Дмитрий Федоров и Станислав Бардычев провели интервью с Тедом Охаши - финансовым аналитиком, портфельным управляющим и директором по исследованиям, который имеет 40-летний инвестиционный опыт и известен своей еженедельной новостной колонкой, радиопередачами и видеобзорами в Интернете.
Тед любезно разрешил нам показать запись данного интервью всему сообществу Издательства Инфо-ДВД.
Посмотрите, что говорит один из ведущих инвесторов об инвестиционном тренде 2018 года.
Перейдите по ссылке прямо сейчас: https://www.infoclub...iscussions/8076
P.S. А если вы пропустили вчера нашу трансляцию «Главный инвестиционный тренд 2018 года», вы можете посмотреть ее по ссылке: https://www.infoclub...nnyy-trend-2018