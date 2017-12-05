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Интервью с Тедом Охаши — инвестором с 40-летним опытом

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:19

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Сегодня, 00:19

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Мы уже рассказывали вам о том, что перед принятием решений об инвестировании, участники команды Prime Vision Group общаются напрямую с первыми лицами потенциальных компаний и с ведущими инвесторами.
       
Несколько дней назад Дмитрий Федоров и Станислав Бардычев провели интервью с Тедом Охаши - финансовым аналитиком, портфельным управляющим и директором по исследованиям, который имеет 40-летний инвестиционный опыт и известен своей еженедельной новостной колонкой, радиопередачами и видеобзорами в Интернете.
      
Тед любезно разрешил нам показать запись данного интервью всему сообществу Издательства Инфо-ДВД.
Посмотрите, что говорит один из ведущих инвесторов об инвестиционном тренде 2018 года.
      
Перейдите по ссылке прямо сейчас: https://www.infoclub...iscussions/8076
      
P.S. А если вы пропустили вчера нашу трансляцию «Главный инвестиционный тренд 2018 года», вы можете посмотреть ее по ссылке: https://www.infoclub...nnyy-trend-2018
      
       

        

 


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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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