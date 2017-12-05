Интервью с Тедом Охаши — инвестором с 40-летним опытом

Отправлено Сегодня, 00:19





Мы уже рассказывали вам о том, что перед принятием решений об инвестировании, участники команды Prime Vision Group общаются напрямую с первыми лицами потенциальных компаний и с ведущими инвесторами.



Несколько дней назад Дмитрий Федоров и Станислав Бардычев провели интервью с Тедом Охаши - финансовым аналитиком, портфельным управляющим и директором по исследованиям, который имеет 40-летний инвестиционный опыт и известен своей еженедельной новостной колонкой, радиопередачами и видеобзорами в Интернете.

Тед любезно разрешил нам показать запись данного интервью всему сообществу Издательства Инфо-ДВД.

Посмотрите, что говорит один из ведущих инвесторов об инвестиционном тренде 2018 года.

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