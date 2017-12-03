Cкрипт интернет аукциона scandy 3.0 (с рабочими таймерами и ботами)

Отправлено Вчера, 21:41

Лучший движок скандинавского аукциона от разработчиков antalika.com

Логин: admin

Пароль: devadmin

Полностью открытый исходный код, без привязки к домену

Версия Enterprize

Официальная ЦЕНА 5800$

Покупая у меня получаете экономию до 99%

В наличии следующие виды аукционов:

1) Классический аукцион - это аукцион на повышение В данном аукционе лот выигрывает тот, кто сделал самую высокую ставку. Заработок системы в этом случае идет как % от стоимости лота (а не ставках, как в скандинавском) Такой принцип торгов реализован в Ebay.com, oz.by, molotok.ru, aliexpress.com и других В нашей системе вы также сможете выставлять лоты и торговать ими.

2) Закрытый аукцион - это какой-либо группы участников. Обычно такой вид аукциона используется, для того, чтобы продать какой-то дорого лот. Например, машину или квартиру. Аукцион начнется только тогда, когда наберется нужное число участников. Для участия, каждый пользователь должен внести определенное число ставок Таким образом, например вы можете набрать 100 участников по 100 рублей для розыгрыша iPhone 10000 рублей - это уже серьезно экономит бюджет. Таким образом, вы уже отобьете часть денег на продажу лота. Аналогичным образом можно поступать при торговле другими дорогими лотами

3) Голландский аукцион - это 100% прибыльная модель аукциона. Начальная устанавливаемая цена близка к максимальной Поэтому тут вы ничем не рискуете. Каждая ставка снижает стоимость лота. Вы можете зарабатывать как на ставках, так и на комиссии с продажи.

4) Грош-цена - это разновидность скандинавского аукциона Его основное отличие в том, что цена не зависит от ставок. Т.е. она остается постоянной. Вы можете назначить цену в 1 копейку. Данный аукцион еще более захватывающий, чем скандинавский - т.к. в случае выигрыша пользователь не будет платить высокую стоимость за сам лот.

5) Аукцион минимальной уникальной ставки - это интересный вид аукциона. Его принцип состоит в том, что пользователь знает цену за товар на рынке. А купить может за "копейки". Но купить за копейки он может только в случае, если он назовет минимальную цену за аукцион. Если кто-то еще назовет такую же минимальную цену, то ставки у обоих пользователей сгорают и им нужно снова делать ставки. В этом и состоит принцип аукциона - если кто-то еще назвал такую же цену - ставки сгорают Это может выглядеть вот так: 1 1.1 1.2 1.3 И так далее до бесконечности

6) Скандинавский аукцион - это самый интересный и азартный вид аукциона. А азартный он по причине того, что товары выставляются по минимальной стоимости. Таким образом, каждый участник может выиграть товар дешево. Но т.к. участников обычно много - все ведь хотят урвать "нахаляву", то за каждый лот идет "война" Владелец при этом зарабатывает на каждой ставке.

7) Экспресс аукцион - делаются ставки что бы увидеть текущую скрытую цену лота, с каждой ставкой

с каждой ставкой цена лота уменьшается, до тех пор пока не будет куплен или не дойдёт до 0.

Требования к хостингу

Операционная система: Linux Debian, FreeBSD или CentOS (лучше всего Debian)

База /данных: Mysql На хостинге должна быть как минимум 1 база данных.

Язык программирования и версия: PHP 5.3

Размер дискового пространства: от 500Мb.Место на диске, которое вам будет вы можете примерно так рассчитать: [число фото на одну акцию * число акций в месяц * число месяцев. ]. Допустим, у вас будет 5 фото по 200Кb на одну акцию и 20 акций в месяц.Тогда вам потребуется 200Кb *5 * 20* 12 = 240mb на год. Конечно, еще место будут занимать данные пользователей, описаний акций, логи вебсервера, поэтому мы рекомендуем l-2Gb места на диске.

База /данных: Mysql На хостинге должна быть как минимум 1 база данных.

Требования к PHP

- PHP 5.3+

- Поддерживаемые модули

- gd2

- mbstring

- mysql

- mysqli

- pdo_mysql

- ioncube_loader

- curl

php_flag magic_quotes_gpc off

Требования к Apache

- Apache 2+

- Поддерживаемые модули

- mod_rewrite

- mod_alias

- mod_autoindex

- mod_env

- mod_include

- mod_mime

- mod_ssl

- short_open_tag = On

php_flag magic_quotes_gpc off

Требования к MySql: Версия Mysql 5.1 +

Sendmail: Служба sendmail должна быть включена

Я продаю движок с 7 типами аукционов, полностью с открытым кодом без привязки к домену

Цена 4000р

В комплекте: Файлы скрипта + база + инструкция по установке

На все вопросы отвечу в вк https://vk.com/id460225508

телега @chackada

Возможна продажа через гаранта

Будут желающие брать, поставлю демо

Работающие аукционы на скрипте Scandy: