Создаю адаптированные одностраничники "под ключ"

Отправлено Вчера, 20:24

Создаю под ключ сайты одностраничники адаптированы под любой телефон - смартфон - планшет - ПК.

Смотреть в живую аналоги по этим адресам:

https://servis.kharkov.ua/

https://servis.khark...dveri-v-podezd/

https://servis.khark...kolonok-xarkov/

Посмотреть на своих смартфонах чтобы не набирать в ручную, можете отправить адреса в SMS через интернет на свой телефон открыть их, и проверить как происходит перестроение контента на дисплее.

Дизайн всех трёх страниц разный, картинки все уникальные, валидность страниц 100%. Проверять на сервисе http://validator.w3.org/nu/

Текст писал лично сам, хотя информация подаётся от профессионала.

Каждая страница имеет независимый ни от какого провайдера обратный звонок. Вы можете получать с этой страницы информацию в виде вопроса,или зл. адреса, или телефона и затем связаться с отправителем удобным вам способом.

Если надумаете иметь со мной дело, пишите удобным и в соответствии с правилами форума, способом

Сроки выполнения без спешки. Оплата по факту исполнения. Цена вопроса в зависимости от объёма и сложности работы индивидуально.

Формат дизайна будет как один из выше указанных сайтов. Такие сайты используются для рекламы своих постоянных товаров, услуг, продуктов.

Сайты не будут содержать комментариев. Но, зато кодировка на HTML5 - CSS3 обеспечит защиту от всяких ботов. CMS здесь не нужна. Вам

останется только через Файлзиллу за 2 сек. загрузить папку со страницей на любой хостинг и раздавать ссылки на свой магазин.

Всё, что нужно вам - это домен + хостинг без CMS и это копейки за год.

В вашем распоряжении страница - сайт висит в интернет, доступна всему миру., только что предложить решайте сами. Удачи!