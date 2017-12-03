Семь шагов к прощению

Мы часто прощаем другим их слова или поступки. Но в некоторых случаях нам очень трудно простить того, кто глубоко задел нас.

Жестокие родители, напавший на нас человек, водитель, сбивший кого-то из близких... Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить их.

Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это мужественный поступок, для кого-то — признание собственной слабости, поскольку они предпочли бы отомстить…

В любом случае прощение по отношению к тем, кто принес страдание и горе, не бывает само собой разумеющимся.

Однако все, кто смог простить своих обидчиков, говорят о том, что этот шаг принес им освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией.

Прощение действительно освобождает от страданий, боли, гнева, презрения, злобы

Прощение действительно освобождает от страданий, боли, гнева, презрения, злобы.

Независимо от того, просят ли у нас прощения или мы прощаем сами, это решение — всегда результат тяжелой работы над собой. Причем исход этой работы не может быть известен заранее. Даже если мы очень хотим простить обидчика, есть шанс, что у нас просто не получится.

Процесс прощения отчасти бессознательный, и его «успешность» зависит не от степени нанесенной обиды, а от силы наших переживаний.

К примеру, у двух брошенных детей судьба будет разной. Возможно, один будет относиться к жизни как к борьбе, а другой станет воспринимать ее как заранее проигранное сражение. Все дело в том, сможет ли каждый из них простить родителей.

Истории прощения уникальны, и их так же много, как и тех, кому причинили боль. Несмотря на это, мы постарались вместе с психоаналитиками Николь Фабр и Габриэль Рубен определить основные этапы пути к прощению.

1. Решиться перестать страдать

Пока обидчик мучает нас, невозможно вступить на путь прощения. Но как положить этому конец?

Первым шагом может стать сознательное решение: прекратить страдать, перестать переживать боль, обиду, несправедливость.

Иногда для этого приходится пойти на разрыв или отдалиться от того, кто причиняет нам боль. Ведь рядом с обидчиком (матерью, долгие годы игнорировавшей нас, начальником, нарушившим свое обещание...) мы чувствуем себя бессильными. Страдание просто парализует нас.

«Простить можно только то, за что можно наказать»

В особых случаях, когда в опасности находится наше физическое или психическое здоровье, единственным способом пройти первый этап и заставить виновного ответить за свой поступок может стать судебный иск.

Прощение того, кто был жесток с нами, и обращение в суд или в полицию не противоречат друг другу. Ведь, как заметила французская писательница и философ Симона Вайль, «простить можно только то, за что можно наказать».

Суд, совершенный именем общества, возможно, определит вину и накажет обидчика. Но простить его может только пострадавший и только если сам этого захочет.

2. Признать, что с нами поступили плохо

Прошлое не исчезает. Бесполезно пытаться забыть обиду. Благодаря механизмам психологической защиты страдание, ненависть и горечь вытесняются в бессознательное, где продолжают действовать с еще большей разрушительной силой.

Мы нуждаемся в том, чтобы признать вину человека, причинившего нам зло. Это необходимо, чтобы жить дальше. Как объясняет Габриэль Рубен, это дает нам возможность «вернуть вину обидчику и тем самым восстановить отношения с самим собой».

К тому же это позволит избежать развития психосоматических заболеваний или моделей поведения, которые ведут к повторяющимся неудачам в работе и в отношениях.

3. Выразить свой гнев

Ощутите злость и даже ненависть по отношению к вашему «палачу» — иными словами, признайте и «выпустите наружу» свое страдание. Агрессивность поначалу даже полезна: она говорит о психическом здоровье, о том, что пострадавший не отрицает случившееся и не переносит на себя чужую вину.

Как поясняет Габриэль Рубен, «ненависть — это очень мощное чувство, которое невозможно заставить исчезнуть. Если мы не направим ее на обидчика, то с неизбежностью обратим ее на самих себя, рискуя запустить процесс саморазрушения».

Человек не равен сумме его поступков, какими бы чудовищными они ни были

Редко есть возможность напрямую выразить обидчику свой гнев и высказать упреки: он может не считать себя виновным или обладать настолько сильной властью над нами, что мы не посмеем ему противостоять.

Однако мы можем сами проделать эту работу: запишите все, что вы испытываете, и расскажите о своих переживаниях человеку, которому доверяете. А если ситуация очень болезненная, посоветуйтесь со специалистом.

4. Перестать чувствовать себя виноватым

Парадоксальным образом большинство пострадавших чувствуют себя виноватыми в том, что с ними произошло. Попытка выяснить, какая сторона нашего существа больше пострадала, поможет сделать чувство обиды менее острым.

Что в нас было задето — гордость, репутация, честь, телесные границы?

«Ответ на этот вопрос поможет избавиться от чувства вины, то есть осознать, что мы не несем ответственности за то, что с нами случилось», — уточняет психоаналитик Николь Фабр.

Речь идет о том, чтобы отказаться от своего идеального «Я», от этого фантастического представления о себе, и расстаться с навязчивыми причитаниями: «Мне нет прощения за то, что я не поступил иначе».

В некоторых действительно драматичных ситуациях, таких, как изнасилование или инцест, простить себя просто необходимо — чтобы жить дальше.

Семь шагов к прощению

5. Понять того, кто нас ранил

Ненависть и злоба помогают пережить агрессию, но если испытывать их долго, это ведет к саморазрушению. Чтобы этого избежать, полезно «влезть в шкуру» обидчика.

Понять его мотивы не означает простить. Наша задача — увидеть его слабости, осмыслить поступок, причинивший нам боль. Это в некоторой мере поможет принять его. Ведь человек не равен сумме его поступков, какими бы чудовищными они ни были.

6. Не спешить

Простить — не значит забыть. Прощение, дарованное слишком быстро, не приносит облегчения.

Не торопитесь, «дайте пройти времени, сохраняя при этом активное отношение к прощению», советует Николь Фабр.

Прощение, полученное слишком быстро, может быть воспринято виноватым как отпущение грехов. Оно же станет ловушкой для пострадавшего, который по-прежнему чувствует горечь и озлобление, даже не осознавая этого. Просто прошло слишком мало времени.

Иллюзия прощения оборачивается против того, кто хочет простить.

7. Снова стать хозяином своей жизни

Как узнать, действительно ли мы простили? Если мы больше не испытываем ни гнева, ни злобы по отношению к тому, кто заставил нас страдать, и «если ощущение своей вины в том, что произошло, исчезло», добавляет Габриэль Рубен, то мы можем считать, что простили.

Прощение — это часто акт освобождения, в котором растворяется боль

Другой несомненный признак того, что прощение состоялось, — это, по словам Николь Фабр, «переход к действиям, возвращение нашего активного отношения к жизни».

Прощение — это часто акт освобождения, в котором растворяется боль. Оно помогает человеку снова стать хозяином своей жизни, перестать терпеть и страдать, или даже стать сильнее.

По словам Николь Фабр, «простить — значит стать взрослее, уделить в своей жизни место другому человеку, принять его. Настоящий путь освобождения — сделать шаг, позволяющий простить и идти дальше».

Прощая, мы заботимся о своем здоровье

Прощение приносит облегчение нашей душе. Помимо этого, по мнению ученых, оно целительно и для нашего тела.

Прощая обидчика, мы получаем новые силы не только в душевном, но и в физическом смысле — это подтверждает исследование профессора психологии Колледжа Хоуп (США) Шарлотты ван Ойен Уитвлит.

Более 70 мужчин и женщин последовательно «погружали» в четыре состояния — активное переживание обиды, мысли о мести, сочувствие обидчику и прощение — и измеряли при этом частоту пульса, давление, потоотделение и мышечный тонус.

Психологи обнаружили устойчивые физиологические различия между состояниями непрощения и прощения. При одном воспоминании об обидчике у всех испытуемых нарушалась деятельность сердечно-сосудистой системы. Эти изменения становились очень значительными, когда они думали о мести.

Дожидаясь просьбы о прощении, мы приковываем себя к обидчику, отдавая ему ключи от своей свободы

«Если вы готовы приложить усилия, необходимые для прощения, вы обязательно ощутите, какую пользу это принесет и вашему психическому состоянию, и вашему физическому здоровью», — уверена Шарлотта ван Ойен Уитвлит.

Стоит ли ждать, пока обидчик попросит у нас прощения?

Многие надеются, что человек, причинивший нам боль, осознает свою вину и придет к нам «с повинной». Но как быть, если он не собирается извиняться?

«Невозможно простить, если нас не просят об этом, — уверяет Габриэль Рубен. — Но движение палача навстречу жертве возможно, только если он признает свою вину. Иначе жертва продолжает жить дальше, но о прощении речь не идет».

По мнению других экспертов, все наоборот: дожидаясь просьбы о прощении, мы приковываем себя к обидчику, отдавая ему ключи от своей свободы. Так стоит ли ждать?

Когда у 39-летней Нади умерла бабушка, она ощутила острую потребность наладить отношения с отцом, пока тот жив:

«Отец всю жизнь только ругал и упрекал меня. Но даже не встречаясь с ним, я чувствовала, что он — часть меня. Мне нужно было простить его, чтобы начать жить своей жизнью. Я не требовала любви, не просила объяснений и не собиралась судить его.

Я просто хотела сказать, что он не был таким отцом, как я мечтала, но я его прощаю. Это прощение меня исцелило, я почувствовала, как с меня упали цепи. Я простила его ради себя. Он не просил у меня прощения, но сказал «спасибо». Я поняла по его глазам, что сняла груз и с его души».