Куплю аккаунты ВКОНАКТЕ актив, ежедневно в большом объеме

Куплю Ваши аккаунты вконтакте актив.
Покупаю постоянно и в большом объеме. Без критериев: гео, пол, возраст, кол-во друзей не важно. На первый раз беру на пробу в небольшом кол-ве.
Если все устраивает, продолжаем работать дальше. Текущая потребность: 5-10 к/сутки. В приоритете крупные постоянные поставщики.
В целях экономии моего и Вашего времени прошу в 1-ом сообщении сразу же указывать:
1) происхождение аккаунтов;
2) кол-во аккаунтов, которое можете предложить в сутки и желаемую цену;
3) гарантии: ссылки на ваши профиля, темы на форумах, наличие магазина и т д.
В ином случае я могу Вам не ответить.
Что меня не интересует: автореги, ретривы, самореги, раскрученные аккаунты и т. д., аккаунты в кол-ве менее 100 шт.
Также открыты вакансии по добыче аккаунтов вконтакте. Буду Обучать, предоставляю инструменты.
Что Вы получите от меня:
- обучение, подробную инструкцию, как действовать, чтобы получить положительный результат;
- инструменты, необходимые для работы. Каждому работнику будет выдан доступ к панеле с необходимым функционалом.
Какая у Вас выгода: ежедневно я буду выкупать у Вас валидные строки в любом объеме.
Выберу: 4-х человек.
В целях экономии моего и Вашего времени прошу в 1-ом сообщении сразу же указывать:
- какое время вы готовы уделять работе;
- имеется ли опыт в сфере.
Пишите Ваши предложения по контактам:
- Телеграм: @buyaccs
- ICQ: 873-623