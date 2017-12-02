Куплю аккаунты ВКОНАКТЕ актив, ежедневно в большом объеме

Отправлено Сегодня, 14:28

Куплю Ваши аккаунты вконтакте актив.

Покупаю постоянно и в большом объеме. Без критериев: гео, пол, возраст, кол-во друзей не важно. На первый раз беру на пробу в небольшом кол-ве.

Если все устраивает, продолжаем работать дальше. Текущая потребность: 5-10 к/сутки. В приоритете крупные постоянные поставщики.

В целях экономии моего и Вашего времени прошу в 1-ом сообщении сразу же указывать:

1) происхождение аккаунтов;

2) кол-во аккаунтов, которое можете предложить в сутки и желаемую цену;

3) гарантии: ссылки на ваши профиля, темы на форумах, наличие магазина и т д.

В ином случае я могу Вам не ответить.

Что меня не интересует: автореги, ретривы, самореги, раскрученные аккаунты и т. д., аккаунты в кол-ве менее 100 шт.

Также открыты вакансии по добыче аккаунтов вконтакте. Буду Обучать, предоставляю инструменты.

Что Вы получите от меня:

- обучение, подробную инструкцию, как действовать, чтобы получить положительный результат;

- инструменты, необходимые для работы. Каждому работнику будет выдан доступ к панеле с необходимым функционалом.

Какая у Вас выгода: ежедневно я буду выкупать у Вас валидные строки в любом объеме.

Выберу: 4-х человек.

В целях экономии моего и Вашего времени прошу в 1-ом сообщении сразу же указывать:

- какое время вы готовы уделять работе;

- имеется ли опыт в сфере.

Пишите Ваши предложения по контактам:

- Телеграм: @buyaccs

- ICQ: 873-623