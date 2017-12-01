BOUNTY HUNTER – инвестиции в криптовалюту

Отправлено Вчера, 13:52

Ребята, привет!

Кто помнит как Биткойн впервые вышел на рынок цифровой валюты? Тогда и стоил он – копейки

…

Но развитие цифровых валют не стоит на месте, и уже сейчас появляются новые криптовалюты которые так же по началу можно купить по сути “за копейки”.

6.11.2017 года, была создана новая площадка под названием BOUNTY HUNTER.

Меня многие поддержат, сказав, что финансовая система в мире меняется. На смену бумажным деньгам, приходят электронные, и те, кто успел попасть в первую волну первопроходцев, всегда будут на вершине заработка. Сегодня мне хотелось бы представить вам одну платформу, которая достигла уже такого успеха, что некоторым просто и не снилось. Эта платформа занимается набором людей, для выполнения определенных задач перед ICO компаниями и расплачивается электронными деньгами – токенами, которые потом вы можете продать на бирже.

…

Кроме того, для компаний, проводящих ICO — площадка прекрасно подходит для предпринимателей, так как после размещения проекта они получают доступ к огромной базе исполнителей, которые готовы приступить к работе сиюминутно и распространить информацию о компании по всему Интернету.

Ты можешь заработать токены бесплатно, выполняя задания:

● Размещение информации о проекте в социальных сетях (5-30 BHT),

● Размещение информации о проекте на каналах в мессенджерах (5-30 BHT),

● Размещение информации о проекте на сайтах и форумах (5-30 BHT),

● Размещение информации о проекте в СМИ (20-60 BHT),

● Размещение проекта в ICO листах (например: icobazaar.com, ico-list.com) (20-60 BHT),

● Размещение информации о проекте в видео блогах (50-150 BHT),

● Проведение Live трансляции в социальных сетях (10-30 BHT),

● Организация и проведение онлайн презентации (30-100 BHT),

● Организация и проведение оффлайн презентации (50-300 BHT),

● Написание статей (5-35 BHT),

● Создание видеороликов (презентация, обзор) (30-300 BHT),

● Размещение баннера на сайте / форуме (10-100 BHT),

● Разработка маркетинговых материалов (разовые задачи, через новости проекта) (30-150 BHT),

● Поддержка публикаций комментариями (разовые задачи, через новости проекта) (5-10 BHT).

Уровень вознаграждения зависит от качества выполненной задачи, например: от количества людей в сообществе, где размещается информация или от количества участников в оффлайн / онлайн презентации.

Если ты представляешь компанию ICO, то уже на сегодня к распространению информации о твоей компании готовы приступить более чем 19 000 баунти хантеров. В этом плане, такой площадки еще в России не было. Она первая, а тот, кто первый всегда собирет самый смак. Успей и ты!

…

Сейчас можно купить токены площадки:

6 ноября – 4 декабря → Pre-ICO

6 — 13 ноября: 1$ = 4 BHT

13 — 20 ноября: 1$ = 3,5 BHT

20— 27 ноября: 1$ = 3 BHT

27 ноября — 4 декабря: 1$ = 2,5 BHT

Максимальное количество токенов, доступных для продажи на этапе

Pre-ICO, составляет 5 500 000 BHT

4 – 28 декабря → ICO

4 — 5 декабря: 1$ = 2 BHT

5 — 10 декабря: 1$ = 1,8 BHT

10 — 14 декабря: 1$ = 1,5 BHT

14 — 17 декабря: 1$ = 1,2 BHT

17— 28 декабря: 1$ = 1 BHT

…

Начало: 2017-11-06 в 15:00:00

Окончание: 2017-12-28 в 23:59:00

Бюджет проекта: 1 297 185.80 BHT

Что необходимо сделать чтобы начать зарабатывать на проекте?

1. Зарегистрироваться http://bountyhunter.club/

2. Начать размещать информацию о площадке на форумах, в соцсетях, в СМИ и тд.

3. Отправить отчет, после проверки которого вам начислят токены.