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Выбор мембершипа

Автор темы abrazgovsky, Вчера, 13:45

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#1 abrazgovsky

abrazgovsky

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Отправлено Вчера, 13:45

Поделитесь опытом с мембершипами.

 

По задачам стоит так: прием PayPal (и желательно ЯндексКассы), рекурентные платежи, СЕРВИС. В идеале - наличие собственного колл-центра, быстрая поддержка. Стоимость не важна. Я хочу сервис. Не хочу ставить ничего на свой сайт, заплатил - работаешь. Свистоперделки тоже не особо интересны, важно, чтобы клиента вовремя биллинговали, чтобы можно было выложить базовые вещи - текст, страницу. 

 

Если есть сервис, который автоматически добавляет/убирает человека из закрытой фейсбук группы - будет круто. 

 

Сервис может быть иностранным, если в него встроен русский язык. 

 

Поверхностно знаком в мемберлюксом, но есть впечатление, что он на коленке сделан и поддержки будет ноль. Я лучше буду платить 150К в год, чем 15К один раз и ежемесячно с чем-то разбираться. 

 

Второй вопрос, для тех, кто нормально с мембершипов зарабатывает (хотя бы от 500К/месяц). Вы пользуетесь сервисом или сервис писали под вас? 


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