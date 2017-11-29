Сетевое издание "Эффект возврата - поймать мошенника, вернуть деньги"

Отправлено Сегодня, 10:03

У меня ситуация была аналогичная,только в качестве мошенников выступил интернет-магазин.Заказал товар,позвонил менеджер,сказал,что мол позвонит завтра.На следующий день созвонились,обговорили детали заказа.Он мне скинул данные для оплаты.Я оплатил.Ничего подозрительного.Заранее почитал отзывы на сайте,вроде всё чисто,много хороших отзывов (потом оказалось,что накрученные).Проблемы начались по прошествии минимального срока доставки по заказу.Я позвонил.Мне начали пудрить мозги,мол это другой менеджер,потом сбой в системе и мой заказ найти не могут.Хотя я все доказательства в виде квитанции оплаты через интернет им скидывал.

А помог мне в данной ситуации практикум "Эффект возврата - поймать мошенника,вернуть деньги".В нём описывается абсолютно такая же ситуация,что мне и помогло вернуть деньги.Я руководствуясь данным пособием с лёгкостью написал заявление в соответствующие органы.И после непродолжительного отрезка времени я благополучно вернул свои деньги.