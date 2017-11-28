Пассив 3 в 1

Отправлено Сегодня, 17:54

Доброго времени суток!

Пассивный доход вещь всегда приятная, и трудоемкая, потому в начале придется потрудиться как минимум пару дней, но потом доход на пассиве будет приносить порядка 10 тыс. руб. каждый месяц.

А теперь обо всем по порядку.

Наш пассив состоит пока из 3-х этапов, первые два это и есть тот самый пассив, 3-й это рандомный доход в будущем. Все эти 3 составляющие постоянно обновляю.

Бот-автокликер для буксов (овер 70 сайтов+ настройки к ним)

Расширения для браузера (нарыл 9 расширений+ несколько на тесте)

Криптовалюты с бесплатными токенами (11 сайтов в данный момент)

Рассмотрим сразу первый вариант.

Бот-автокликер это обычная программка, лицензия которой стоит всего 10$, конечно использовать мы будем ломанную версию. По словам разработчика прога может работать с более чем 500 сайтами, я едва ли откопал 70, сделал ко всем настройки и тд, ушло на это конечно около 2-х недель, но сейчас это меня уже радует. Суть в чем, регистрируем платежные системы, регистрируемся на всех сайтах, некоторые сайты рандомные типа автоматов но тоже платят, те же криптовалютные краны тоже на тесте но уже выложил. Когда было 55 сайтов, в день выходило 1.5-2$ сейчас немного побольше но если честно уже не замеряю так как на одни и те же кошельки деньги приходят с разных мест. Программа работает даже на виртуалках и калькуляторах, на регистрации может уйти пару дней, скрипты, настройки я сам делаю и скидываю, при условии конечно регистрации по рефкам, но это экономит вам еще неделю-полторы.

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Скачиваем программу для своей версии Windows, версию посмотрить можно щелкнув правой мышкой по ярлыку мой компьютер, далее свойства и смотрим что написано, 64bit или 32bit, такую программку и скачиваем. Сразу нужна именно эта версия программы, потому что её мы будем активировать, а уже поверх ставить версию новее

На сайте автора программы написано что на последнюю версию могут ругаться антивирусы но мой молчал.

После того как установили программу, не спешим открывать, у вас должен быть установлен архиватор Winrar или 7zip который можно скачать здесь



Windows 64bit



Windows 32bit

Далее нужно активировать программу

# Переходим в папку где установлена программа, обычно это C:/Program Files/ClickEm, удалить в папке system файл reginfo.dat и остаемся в той же папке (если нету папки system, запускаем программу потом закрываем, появится)

# Запускаем программу ClickEm;

# В папке где остались появится новый файл reginfo.dat, если нет перезаходим в папку или просто обновляем, далее открываем reginfo.dat с помощью WinRAR или 7-Zip, найти в нём файл proof.txt и щелкнуть на нём, запросит пароль, скопировать и ввести этот, без кавычек но со знаками восклицания. “YaIgrajuNaGormoshkeUProhozhihNaViduKSozhalenijuDenRozhdeniaTolko1VGodu!!!”

# Скопировать ключ активации, который будет указан после строки -[6new]: закрыть этот файл и архив, и вставить его в открытую программу, во вкладку о программе, и нажать активировать. Если вы не закроете архив, программа не прочитает код активации и выдаст ошибку. Программа активирована, теперь можно настраивать и устанавливать свежую версию поверх старой. Выходим из программы и скачиваем архив с дополнениями



Вариант номер 2. Браузерные расширения

Они работают только когда вы за компом или есть эмуляция вашего присутствия, плагины для обновления страниц, автокликер для рефреша и тд. Здесь заработать сильно не получится, но как дополнительный доход для пассива на оплату интернета и пирожки с колой сойдет.

Как уже было сказано выше расширения обновляются постоянно и пока их 9 штук, регистрируемся, устанавливаем, пассивно ловим рекламки всякие, получаем копейку.

Этот вид дохода совсем не трудоемкий, настраивать почти ничего не нужно и делать тоже.

Все 9 ссылок на расширения здесь



Вариант номер 3. Сайты ico с раздачей токенов.

Наверное это меня больше всего интересует, так как основная часть моего дохода это пассивы на крипте. Большинство новых валют занимаются раздачей токенов, но какая выстрелит никто не знает, потому я регаюсь на всех, получаю токены и так постоянно, минус в том что раздача токенов прекращается и если уж не успел то не успел, но в будущем те же 50 X монет могут принести хорошую прибыль, конечно я и друзей регаю сразу же как нахожу, и им хорошо и мне.

Сайты с раздачей токенов