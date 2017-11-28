Перейти к содержимому

Фотография

Аксиомы успешной email-рассылки

Автор темы alxfg, Сегодня, 09:42

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 alxfg

alxfg

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Родина
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:42

Приветствую всех читателей этого форума!

 

Эту тему форума я хочу посвятить незыблемым правилам оформления эффективной рекламной рассылки. Информация в ней не столько о технической стороне дела, сколько о содержании и наполнении самой рассылки.

 

Речь сегодня пойдет о том, как эффективно оформить email-рассылку, повысив таким образом конверсию вашего предприятия.

Итак, аксиом по оформлению электронных рассылок много, но я сейчас не хочу их вывалить сразу в кучу, забив вам тем самым голову, а постараюсь подробно расписывать по одной, уделив каждой из них достаточно внимания.

 

Аксиома № 1 – предложите эксклюзивную рассылку.

 

Ничто так не придает подписчику чувство значимости, как избранность. Поэтому предложите ему эксклюзивную подписку. Естественно, нужно при этом сказать, за что он попал в число лучших. Не забудьте найти для этого причину, иначе клиент подумает, что вы что-то от него хотите, но пока скрываете. Это может вызвать недоверие. Это могут быть:

A.   Постоянные клиенты.

B.    Покупатели, сделавшие покупку на определенную сумму.

C.    Владельцы определенной категории продуктов/товаров.

 

Обратите внимание! Приглашение в эксклюзивное членство нужно обязательно оформлять в индивидуальном письме, то есть для конкретного человека.

 

Не забывайте оформлять персональную подписку, соблюдая все технические моменты. Попросите клиента, чтобы он подтвердил свое участие в клубе переходом по ссылке.

 

Ну и конечно не забудьте предлагать подписчикам выгоды. Например, это может быть купон на скидку, денежный бонус или предзаказ на какой-то новый продукт.

 

Итак, чем усерднее вы поработаете на данном поприще, тем больше получите результат. Довольные клиенты не останутся в долгу: народная молва (или как говорят, сарафанное радио) сделает свою работу, и членство в эксклюзивной подписке сделается желанным для всех ваших подписчиков.

 

С уважением, Александр Стронг.


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама через рассылки, страницы приземления


Количество пользователей, читающих эту тему: 9

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Google (3), Yandex (3), Bing (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Реклама через рассылки, страницы приземления
  4. Правила форума