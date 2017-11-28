Аксиомы успешной email-рассылки

Отправлено Сегодня, 09:42

Приветствую всех читателей этого форума!

Эту тему форума я хочу посвятить незыблемым правилам оформления эффективной рекламной рассылки. Информация в ней не столько о технической стороне дела, сколько о содержании и наполнении самой рассылки.

Речь сегодня пойдет о том, как эффективно оформить email-рассылку, повысив таким образом конверсию вашего предприятия.

Итак, аксиом по оформлению электронных рассылок много, но я сейчас не хочу их вывалить сразу в кучу, забив вам тем самым голову, а постараюсь подробно расписывать по одной, уделив каждой из них достаточно внимания.

Аксиома № 1 – предложите эксклюзивную рассылку.

Ничто так не придает подписчику чувство значимости, как избранность. Поэтому предложите ему эксклюзивную подписку. Естественно, нужно при этом сказать, за что он попал в число лучших. Не забудьте найти для этого причину, иначе клиент подумает, что вы что-то от него хотите, но пока скрываете. Это может вызвать недоверие. Это могут быть:

A. Постоянные клиенты.

B. Покупатели, сделавшие покупку на определенную сумму.

C. Владельцы определенной категории продуктов/товаров.

Обратите внимание! Приглашение в эксклюзивное членство нужно обязательно оформлять в индивидуальном письме, то есть для конкретного человека.

Не забывайте оформлять персональную подписку, соблюдая все технические моменты. Попросите клиента, чтобы он подтвердил свое участие в клубе переходом по ссылке.

Ну и конечно не забудьте предлагать подписчикам выгоды. Например, это может быть купон на скидку, денежный бонус или предзаказ на какой-то новый продукт.

Итак, чем усерднее вы поработаете на данном поприще, тем больше получите результат. Довольные клиенты не останутся в долгу: народная молва (или как говорят, сарафанное радио) сделает свою работу, и членство в эксклюзивной подписке сделается желанным для всех ваших подписчиков.

С уважением, Александр Стронг.