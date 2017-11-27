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HoneyTeddyHair - партнерка популярных витаминов для волос.

Автор темы Annariri, Сегодня, 17:01

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#1 Annariri

Annariri

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    Челябинск
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 17:01

Honeyteddyhair – партнерская программа витаминов для волос. Лендинг создан в 2016 году. Приглашаются владельцы сайта и специалисты по привлечению арбитражного трафика, выплачиваются щедрые комиссионные в размере 40% от первоначальной стоимости продукта.

Как работает Honeyteddyhair

Приглашаются опытные и начинающие вебмастера, владельцы сайтов и рекламных площадок. Выплаты осуществляются по модели CPA - за целевое действие.

Можно работать напрямую с проектом через веб-интерфейс личного кабинета. Партнеру предоставляются статистические данные, промо-материалы, несколько способов вывода заработанных средств. В качестве источников трафика можете использовать рассылку по своей базе данных с помощью сервисов отправки электронных писем, SMS-сообщений и Push-уведомлений; Разрешена контекстная реклама, тизерные, баннерные, социальные сети, приветствуются форумы, личные блоги, видеоканалы, посвященные тематике моды, стиля, красоты. Нельзя использовать рекламу по бренду и спам.

Офферы проекта

На сайте можно найти только одно рекламное предложение, это продажа витаминов для волос. Покупатель может выбрать один из трех вариантов упаковок на 30, 90 и 180 пластинок. Цена: 1490 рублей за одну банку.

Из промо-материалов только лендинг и ссылка партнера, баннеров и текстовых материалов нет, можно использовать информацию с сайта. Целевая аудитория: женщины от 18 до 45 лет. Вебмастер получает вознаграждение в зависимости от количества проданных баночек по своей партнерской ссылке. От 400 руб. за единицу товара.

Вывод средств

Выплаты осуществляются на кошелек WebMoney и Банковская карта. Минималка 2000 руб.

С компанией можно также сотрудничать в офф-лайн режиме.

Подробнее о товаре и предложении по ссылке.

 


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