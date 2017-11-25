Партнерки по Payday Loans, микрозаймам – как заработать и ЧЁ делать

Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:27

Микрокредиты очень популярны в развитых странах. Чаще всего суммы — до 2000$, срок — до трех недель, обычно их выплачивают в день зарплаты, а на следующий месяц по необходимости берут снова. Преимуществами таких займов является то, что их довольно просто взять: не нужно идти в банк и оформлять много документов, ждать несколько дней… Нужно подать заявку онлайн и получить деньги, почти мгновенно. Недостатком являются огромные проценты.

В России тоже сильно развиты микрозаймы, огромное количество людей обращается ежедневно микрофинансовые организации. Не просто же так поднимался вопрос регулирования процентных ставок в таких организациях. Клиентами данных организаций являются любые слои населения, от испытывающих финансовые сложности до тех, у кого денег достаточно и взять микрозайм представляет из себя процесс удовлетворения очередной блажи. Поэтому наши люди как никто другие в теме и большинство уже было клиентами таких организаций, или является клиентами на сегодняшний день.

Под трафик ( кредиты, микрокредиты, займы, Payday Loans ) рекомендую следующий набор партнерок:

Volsor — Чехия, Польша, Испания 1.— Чехия, Польша, Испания

LeadsGate — США и Великобритания. 2.— США и Великобритания.

T3leads — США, Великобритания, Канада, Австралия и Россия 3.— США, Великобритания, Канада, Австралия и Россия

Actionpay — СНГ страны и др. 4.— СНГ страны и др.

Чтобы не потерять часть трафика впустую и сконвертировать его максимум, используйте хотя бы 2 партнерки сразу, чтобы охватить больше стран.

Например польский трафик в разы дешевле чем США, его намного легче добыть. Конечно, EPL здесь не такой высокий, НО зато даже новичок в арбитраже может попробовать.

Как работать:

Хорошие результаты дает трафик с поиска и таргетированная реклама в социальных сетях. Для поиска, как обычно, подбираем НЧ и СЧ запросы, продвигаем лендинги под них в Google.

Для соцсетей подбираем привлекательные картинки и составляем объявления. Тематика высококонкурентная, но очень прибыльная. Другие источники немотивированного трафика: контекстная реклама, email-маркетинг — всё это при должном опыте дает прекрасную отдачу.

Вы же знаете, что работая по US очень сложно покупать трафик с AdWords. С UK все иначе. AdWords апрувит кампании, поэтому можно не ограничиваться Bing и другими PPC. Для Bing купоны на 100$ и 200$ на http://adw-kupon.ru/ безотказно работающие и при этом бездепозитные, там же на Адвордс и Директ.

Еще один из способов добычи трафика — создавать блоги финансовой тематики и размещать на них баннеры партнерской программы.

Трафик можно лить либо на паблик оффер, либо вы можете встроить js форму к себе на сайт, для крупных партнёров возможен постинг по API.

Альтернативные варианты добычи трафика:

— Создание собственного проекта финансовой тематики с откруткой баннеров по партнерки;

— Использование социальных сетей Facebook и Twitter для добычи трафика;

— Создание рейтингово-обзорных площадок. Кстати, они хорошо ведут себя в Google и не банятся;

— Использование бесплатных досок объявлений и сервисов вопросов-ответов.

Как у них и как у нас:

В Америке жить в долг «до зарплаты» на протяжении десятилетий считается вполне приемлемым способом распределения доходов — уверенно «стоящие на ногах» в финансовом плане жители США привычно обращаются в кредитные организации за небольшими займами, ежемесячно покрывая их из своих доходов.

Сервисы микрокредитования в РФ дают в займы 1 000 — 50 000 рублей на срок от 7 до 30 дней. И работают они прежде всего ради себя, поэтому у них много ограничений, которые помогают избежать неблагоприятных ситуаций. Они отсеивают мошенников или людей с плохой кредитной историей. Поэтому одобряют всего 1 заявку на займ из 10 возможных.

Для оформления заявки, клиент должен быть совершеннолетним (18 лет), а так же предоставить 2 документа, одним из которых должен быть паспорт гражданина РФ, а второй на выбор.

Данные о клиенте очень важны, так они узнают кредитную историю, возраст заёмщика и даже адрес проживания. Все это стимулирует выплачивать заем вовремя.

В основном сайт микрокредитования платят партнерам за одобренную заявку (500-2000 рублей), но иногда они платят за заполненную анкету (80-180 рублей). Думаю многие, сразу выберут первый вариант, ведь там платят больше. Но если вспомнить, что одобряют всего около 10% всех анкет, то цифры получаются одинаковыми.

В Европе каждый месяц микрокредитами пользуется 11% взрослого населения европейцев. Поэтому, если у вас есть соответствующий трафик на сайтах — поспешите урвать свой кусок пирога в этой очень прибыльной нише. Главное на этом этапе — правильно выбрать партнерку.

Продвигаться в европейском Гугле, в отличии от американского, проще. Можно при желании выйти в ТОП даже по конкурентным запросам. Также в каждой стране есть свои местные поисковики, популярные сайты-порталы, на которых тоже можно покупать рекламу.

В Чехии кроме Google есть еще свой местный поисковик seznam.cz. Так вот, в нем даже самые примитивные дорвеи со спамом спокойно выходят в ТОПы и рубят очень хорошие деньги.

Регистрируйтесь в партнерках, пишите в тикеты – просите ключи, требуйте консультации, лендинги…

Кроме автострахования ни одна другая ниша, хоть сколько либо связанная с партнёрским маркетингом, не способна соперничать с Payday Loans по общей заинтересованности и объёмам трафика. И уж точно сложно сравниться с ценами за лид. В Payday цена за лид (подтверждённую заявку) составляет до, внимание, $220 (например, в LeadsGate)! Прошу заметить, что тут принято платить именно за подтверждённую заявку, а не за факт получения кредита. А заявки подтверждаются либо отклоняются в режиме реального времени, фактически моментально процесс принятия решения полностью автоматизирован.

Целевая аудитория микрокредитования максимально широка. Учитывая тот факт, что краткосрочные кредиты в 85% случаев используются на текущие жизненные потребности, это даёт большой манёвр в способах генерации трафика: как для разогретой аудитории (поисковый трафик), так и таргетирование холодной целевой аудитории (рассылки, баннерная реклама). Раскрою небольшой секрет: на холодных продажах меньший процент посетителей заполнит форму, однако качество этого трафика ощутимо выше, нежели среди тех, кто уже искал кредит.

Что работает: всевозможные методы быстрого выхода в топ с непродолжительным нахождением в нём по ключам разной частотности, линкбилдинг в Google по НЧ, линкбилдинг в Bing по ВЧ/СЧ/НЧ, сайты с обзорами, отзывами и сравнениями оферов, контентные ресурсы по финансовой тематике (финансовая грамотность, решение

материальных проблем и т.д.).

Социальный трафик часто даёт возможности дополнительного таргетинга. В Facebook нельзя купить рекламу по payday loans.

Хорошей практикой являются контентные материалы о финансах и кредитах, специализированные группы. В той или иной степени работает реклама практически в любых сообществах. Работает твиттер фоллоуинг и другие тактики работы с твиттер аудиторией.

Согласно исследованиям рынка, 85% респондентов на вопрос “А что бы вы сделали, если бы не было краткосрочных кредитов” ответили “Потратил бы меньше денег”. Краткосрочные кредиты это отражение общества потребления. Это деньги, которые люди тратят на некритичные нужды, без которых можно было бы обойтись. А это значит, что любые легальные источники трафика в нише Payday loans будут работать.

Даже с помощью Youtube вебмастеры генерируют трафик (как с помощью размещения обзоров офера, так и другими методами!)

Некоторые вебмастеры размещают объявления на бесплатных досках, другие работают с сервисами социальных ответов, такими как yahoo answers. Кейсов огромное множество! Как говорится, главное желание!