Позвольте посоветовать партнерку секс по телефону по предоплате

Сейчас лучше идет Секс по телефону по ПРЕДОПЛАТЕ
Это горадо дешевле для клиента и выгоднее для партнера, так как операторы не забирают около половины стоимости минуты
Выплаты 10руб/мин на старте, это не предел. Готовый лендинг или код для размещения на собственном сайте.
Воспользоваться услугой могут русскоговорящие из разных стран. На обычных платных номерах только одна страна.
У меня например хорошо купили в марте из Германии:
Я вставляю код кнопки под фотографией девушки «Заказать звонок, перезвонить» итд, итп...
Нажав на кнопку, клиент проследует на удобную форму где вводит свой номер телефона и закрепляется за партнером.
Клиенту можно оплатить желаемое количество минут, проверить баланс или связаться с девушкой.
Девушка перезваниваем ему САМА, абонент НЕ ТРАТИТ на связь.
Кому интересно переходим по ссылке http://sexallo.ru/partner/
Выбираем "Предоплата".
Заполняем всего 4 поля: ФИО, Email, Телефон, WMR и получаем доступ к партнерке
Кому нужны обычные номера длинные и короткие, советую http://callpartner.biz