Позвольте посоветовать партнерку секс по телефону по предоплате

Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:27

Сейчас лучше идет Секс по телефону по ПРЕДОПЛАТЕ

Это горадо дешевле для клиента и выгоднее для партнера, так как операторы не забирают около половины стоимости минуты

Выплаты 10руб/мин на старте, это не предел. Готовый лендинг или код для размещения на собственном сайте.

Воспользоваться услугой могут русскоговорящие из разных стран. На обычных платных номерах только одна страна.

У меня например хорошо купили в марте из Германии:

Я вставляю код кнопки под фотографией девушки «Заказать звонок, перезвонить» итд, итп...

Нажав на кнопку, клиент проследует на удобную форму где вводит свой номер телефона и закрепляется за партнером.

Клиенту можно оплатить желаемое количество минут, проверить баланс или связаться с девушкой.

Девушка перезваниваем ему САМА, абонент НЕ ТРАТИТ на связь.

Кому интересно переходим по ссылке http://sexallo.ru/partner/

Выбираем "Предоплата".

Заполняем всего 4 поля: ФИО, Email, Телефон, WMR и получаем доступ к партнерке