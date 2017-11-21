santaletter.ru - партнерская программа по продаже писем и подарков

Партнерская программа проекта santaletter.ru - продажа писем и подарков от Деда Мороза.
Регистрация по ссылке http://order.santale....ru/app/aff/reg
Тематика подойдет практически всем, высокий уровень отклика аудитории, даже не знакомой с предлагаемым сервисом.
В аккаунте партнера доступны различные рекламные матераилы.
Текущая комиссия:
30% на все письма от Деда Мороза
10% на все подарки и сувениры.
В этом году, при более чем 10 продажах - отправляем Новогоднее письмо бесплатно, вашим родным.
Вопросы по партнерской программе можно направлять на ticket@santaletter.ru c указанием партнерского логина.