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santaletter.ru - партнерская программа по продаже писем и подарков

Автор темы Сергей Любимов, 21 Ноя 2017 05:53
дед мороз новый год santaletter

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#1 Сергей Любимов

Сергей Любимов

    Ученик

  • Киберсанты
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  • 40 сообщений
-12
Плохой

Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:53

Партнерская программа проекта santaletter.ru - продажа писем и подарков от Деда Мороза. 
 
Регистрация по ссылке http://order.santale....ru/app/aff/reg
 
Тематика подойдет практически всем, высокий уровень отклика аудитории, даже не знакомой с предлагаемым сервисом. 
 
В аккаунте партнера доступны различные рекламные матераилы.
 
Текущая комиссия: 
 
30% на все письма от Деда Мороза
10% на все подарки и сувениры.
 
 
В этом году, при более чем 10 продажах - отправляем Новогоднее письмо бесплатно, вашим родным. 
 
 
 
Вопросы по партнерской программе можно направлять на ticket@santaletter.ru c указанием партнерского логина.

 


 

 

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