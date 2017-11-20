Конкурс статей от КурсЕксперт, призовой фонд $770$

Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 01:52

10 декабря 2017 года КурсЕксперт отмечает свой третий День рождения. В связи с этим, КурсЕксперт, при посредничестве проекта «Авангард блогосферы», объявляет конкурс для блогеров на лучшую статью о сервисе КурсЕксперт.

Призовой фонд — $770

1 место — $400

2 место — $200

3 место — $100

4-10 места по $10

Даты проведения конкурса: с 20 ноября по 25 декабря 2017 года включительно до 24:00 часов по МСК.

С 26 декабря 2017 года по 14 января 2018 года будут подведены итоги конкурса, а так же будет включено голосование, итоги которого будут учитываться при выборе победителей.