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Конкурс статей от КурсЕксперт, призовой фонд $770$

Автор темы Romanhik, 20 Ноя 2017 01:52

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#1 Romanhik

Romanhik

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Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 01:52

 
 

KursEkspert.png

 
10 декабря 2017 года КурсЕксперт отмечает свой третий День рождения. В связи с этим, КурсЕксперт, при посредничестве проекта «Авангард блогосферы», объявляет конкурс для блогеров на лучшую статью о сервисе КурсЕксперт.
 
Призовой фонд — $770
1 место — $400
2 место — $200
3 место — $100
4-10 места по $10
 
Даты проведения конкурса: с 20 ноября по 25 декабря 2017 года включительно до 24:00 часов по МСК.
С 26 декабря 2017 года по 14 января 2018 года будут подведены итоги конкурса, а так же будет включено голосование, итоги которого будут учитываться при выборе победителей.

 


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