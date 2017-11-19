RAMM-счёт EGBP (RoboForex)

Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 06:08

Доброе утро!

В RoboForex имеется функция защиты депозита (инвестиции), выставляется она в процентах,

чем меньше процент защиты тем больше прибыль на на вашем инвест счете.

Отчеты по работе RAMM счета для наглядности будут предоставляться при трех разных степенях защиты депозита(инвестиции).

Информация о состоянии памм счета на 22.11.2017 9:00 МСК.

Защита депозита 10% (минимальная - 90% от размера инвестиции в работе)

Доход за все время:............................. 43,85%

Доход за текущий месяц:.................... 13,70%

Доход за прошедшую неделю:............ 1,98%

Средняя месячная доходность:.......... 12,57%

Доход по открытым ордерам:..............0,00%

Эквити:.................................................100,00% ( все ордера закрыты )

Защита депозита 50% (средняя - 50% от размера инвестиции в работе)

Доход за все время:............................. 22,66%

Доход за текущий месяц:.................... 7,61%

Доход за прошедшую неделю:........... 1,10%

Средняя месячная доходность:.......... 6,88%

Доход по открытым ордерам:.............0,00%

Эквити:.................................................100,00% ( все ордера закрыты )

Защита депозита 90% (максимальная - 10% от размера инвестиции в работе)

Доход за все время:............................ 4,22%

Доход за текущий месяц:.................... 1,52%

Доход за прошедшую неделю:........... 0,22%

Средняя месячная доходность:......... 1,36%

Доход по открытым ордерам:.............0,00%