RAMM-счёт EGBP (RoboForex)

Доброе утро!
В RoboForex имеется функция защиты депозита (инвестиции), выставляется она в процентах,
чем меньше процент защиты тем больше прибыль на на вашем инвест счете.
Отчеты по работе RAMM счета для наглядности будут предоставляться при трех разных степенях защиты депозита(инвестиции).
Информация о состоянии памм счета на 22.11.2017 9:00 МСК.
Защита депозита 10% (минимальная - 90% от размера инвестиции в работе)
Доход за все время:.............................43,85%
Доход за текущий месяц:....................13,70%
Доход за прошедшую неделю:............1,98%
Средняя месячная доходность:..........12,57%
Доход по открытым ордерам:..............0,00%
Эквити:.................................................100,00% (все ордера закрыты)
Защита депозита 50% (средняя - 50% от размера инвестиции в работе)
Доход за все время:.............................22,66%
Доход за текущий месяц:....................7,61%
Доход за прошедшую неделю:...........1,10%
Средняя месячная доходность:..........6,88%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%
Эквити:.................................................100,00% (все ордера закрыты)
Защита депозита 90% (максимальная - 10% от размера инвестиции в работе)
Доход за все время:............................4,22%
Доход за текущий месяц:....................1,52%
Доход за прошедшую неделю:...........0,22%
Средняя месячная доходность:.........1,36%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%
Эквити:.................................................100,00% (все ордера закрыты)