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RAMM-счёт EGBP (RoboForex)

Автор темы dima0103, 19 Ноя 2017 10:08

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Сообщений в теме: 2

#1 dima0103

dima0103

    Ученик

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Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 10:10

Дата создания RAMM-счета: 16.08.2017;
Валюта RAMM-счета: USD;
Оферта RAMM-счета:
Условия разделения прибыли и минимальная сумма для инвестирования:
Мин. сумма 10 USD - разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
Штрафы за досрочный вывод - нет;
Минимальная сумма пополнения - 10 USD;
Минимальная сумма вывода -  10 USD;
Связь с управляющим : этот форум 
 
Стратегия:
На счете используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 5 до 15% в месяц,
стиль торговли  умеренный, тип торговли  автоматизированный, рекомендуемый минимальный срок
инвестирования  от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни. 
 
Мониторинг : RoboForex

 



Сообщение отредактировал dima0103: 19 Ноябрь 2017 - 10:11

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#2 dima0103

dima0103

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Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 06:08

Доброе утро!
 
В RoboForex имеется функция защиты депозита (инвестиции), выставляется она в процентах, 
чем меньше процент защиты тем больше прибыль на на вашем инвест счете.
Отчеты по работе RAMM счета для наглядности будут предоставляться при трех разных степенях защиты депозита(инвестиции).
 
 
 
Информация о состоянии памм счета на 22.11.2017 9:00 МСК.
 
 
Защита депозита 10% (минимальная - 90% от размера инвестиции в работе)
 
Доход за все время:.............................43,85%
Доход за текущий месяц:....................13,70%
Доход за прошедшую неделю:............1,98%
Средняя месячная доходность:..........12,57%
Доход по открытым ордерам:..............0,00%     
Эквити:.................................................100,00%  (все ордера закрыты)
 
 
Защита депозита 50% (средняя - 50% от размера инвестиции в работе)
 
Доход за все время:.............................22,66%
Доход за текущий месяц:....................7,61%
Доход за прошедшую неделю:...........1,10%
Средняя месячная доходность:..........6,88%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%     
Эквити:.................................................100,00%  (все ордера закрыты)
 
 
Защита депозита 90% (максимальная - 10% от размера инвестиции в работе)
 
Доход за все время:............................4,22%
Доход за текущий месяц:....................1,52%
Доход за прошедшую неделю:...........0,22%
Средняя месячная доходность:.........1,36%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%     
Эквити:.................................................100,00%  (все ордера закрыты)
 
 
 
Мониторинг : RoboForex

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#3 dima0103

dima0103

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Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 14:44


Добрый день!
 
В RoboForex имеется функция защиты депозита (инвестиции), выставляется она в процентах, 
чем меньше процент защиты тем больше прибыль на на вашем инвест счете.
Отчеты по работе RAMM счета для наглядности будут предоставляться при трех разных степенях защиты депозита(инвестиции).
 
Так же в RoboForex происходит принудительное закрытие всех открытых позиций в конце торговой недели.
 
 
Информация о состоянии памм счета на 25.11.2017 17:00 МСК.
 
 
Защита депозита 10% (минимальная) - 90% от размера инвестиции в работе
 
Доход за все время:...........................44,74%
Доход за текущий месяц:...................14,53%
Доход за прошедшую неделю:...........0,83%
Средняя месячная доходность:.........11,86%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%     
Эквити:.................................................100,00%  (все ордера закрыты)
 
 
Защита депозита 50% (средняя) - 50% от размера инвестиции в работе
 
Доход за все время:...........................23,09%
Доход за текущий месяц:...................8,07%
Доход за прошедшую неделю:...........0,46%
Средняя месячная доходность:.........6,50%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%     
Эквити:.................................................100,00%  (все ордера закрыты)
 
 
Защита депозита 90% (максимальная) - 10% от размера инвестиции в работе)
 
Доход за все время:...........................4,29%
Доход за текущий месяц:...................1,61%
Доход за прошедшую неделю:...........0,092%
Средняя месячная доходность:.........1,28%
Доход по открытым ордерам:.............0,00%     
Эквити:.................................................100,00%  (все ордера закрыты)
 
 
 
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