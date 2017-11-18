Как вы обналичиваете деньги с ИП-счета?

Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 23:04

Друзья, есть вопрос ко всем интернет-предпринимателям с месячными оборотами больше 2 млн. руб. - как вы обналичиваете свои честно заработанные денежки с ИП-счета?

Поясню, в чем конкретно проблема...

До 1 ноября 2017 - при переводе денег с ИП-счета Альфа-Банка на свой же счет физлица в Альфа-Банке же, комиссия банком НЕ ВЗИМАЛАСЬ.

То есть, я, как предприниматель, имел возможность перевести СВОИ(!) деньги с ИП-счета на свой счет физлица без каких-либо потерь. Платил около 8 тыр./мес. за тариф "все включено" и был счастлив...

С 1-го ноября всё изменилось! Я по-прежнему оплачиваю тариф в 8 тыр./мес., но при этом банк установил лимиты на вывод/обналичку:

Нормально, да?!.

Ты честно ЗАРАБОТАЛ денежку, заплатил все налоги...

И теперь, чтобы тупо забрать свои деньги из банка, должен отдать банку 10% от суммы!!!!!!!!!!!!!

Знаете, как-то жаба давит - дарить банку по 100 тыр. с каждого честно заработанного миллиона...

Да даже по 30 тыр. с каждого ляма (если оборот получился за месяц минимальный), и то жалко!

Отсюда у меня к форумчанам два вопроса:

1. Есть ли еще банки в России, где при переводе со своего ИП-счета на свой же счет физлица - комиссия не взимается? Если ДА - делитесь названием банка!!!

2. Если таких банков нет, расскажите, а как Вы минимизируете такие вот совершенно необоснованные расходы (у меня есть несколько идей на этот счет, но не хочу бежать впереди паровоза - озвучу после того, как услышу ваши версии)? Как вы обналичиваете (выводите на физ. счет) деньги с ИП-счета?..