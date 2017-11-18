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Как вы обналичиваете деньги с ИП-счета?

Автор темы Анатолий Белоусов, 18 Ноя 2017 23:04

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Сообщений в теме: 7

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 23:04

:excl:

 

 

Друзья, есть вопрос ко всем интернет-предпринимателям с месячными оборотами больше 2 млн. руб. - как вы обналичиваете свои честно заработанные денежки с ИП-счета?

 

Поясню, в чем конкретно проблема...

 

До 1 ноября 2017 - при переводе денег с ИП-счета Альфа-Банка на свой же счет физлица в Альфа-Банке же, комиссия банком НЕ ВЗИМАЛАСЬ

То есть, я, как предприниматель, имел возможность перевести СВОИ(!) деньги с ИП-счета на свой счет физлица без каких-либо потерь. Платил около 8 тыр./мес. за тариф "все включено" и был счастлив...

С 1-го ноября всё изменилось! Я по-прежнему оплачиваю тариф в 8 тыр./мес., но при этом банк установил лимиты на вывод/обналичку:

 

Image201711160324171510788258.png

 

Image201711160337231510789044.png

 

 

 

Нормально, да?!.

Ты честно ЗАРАБОТАЛ денежку, заплатил все налоги...

И теперь, чтобы тупо забрать свои деньги из банка, должен отдать банку 10% от суммы!!!!!!!!!!!!!  :blink:  :huh:  :ohmy:  :wacko:  :unsure:

 

Знаете, как-то жаба давит - дарить банку по 100 тыр. с каждого честно заработанного миллиона...  :mad:  

Да даже по 30 тыр. с каждого ляма (если оборот получился за месяц минимальный), и то жалко!  :rolleyes:

 

Отсюда у меня к форумчанам два вопроса:

 

1. Есть ли еще банки в России, где при переводе со своего ИП-счета на свой же счет физлица - комиссия не взимается? Если ДА - делитесь названием банка!!!  :biggrin:

 

2. Если таких банков нет, расскажите, а как Вы минимизируете такие вот совершенно необоснованные расходы (у меня есть несколько идей на этот счет, но не хочу бежать впереди паровоза - озвучу после того, как услышу ваши версии)? Как вы обналичиваете (выводите на физ. счет) деньги с ИП-счета?..

 

 

:excl:


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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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  • 25 408 сообщений
8 070
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 20:28

Неужели никто ничего не может сказать?..  :huh:


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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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8 070
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    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 22:35

Сюда же, в тему:

 

 

«Денежные средства, которые остались на расчётном счёте индивидуального предпринимателя после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, могут быть использованы им на личные цели. Налогообложение сумм денежных средств, переведенных с расчётного счёта индивидуального предпринимателя на счёт физического лица, Кодексом не предусмотрено» (из письма Минфина России от 11 августа 2014 г. N 03-04-05/39905). 
 
«Наличные деньги, полученные индивидуальным предпринимателем с банковского счёта, могут без ограничений расходоваться им на личные нужды. Составление авансового отчета о суммах наличных денег, израсходованных непосредственно индивидуальным предпринимателем на любые цели, не производится» (из письма Банка России от 2 августа 2012 г. N 29-1-2/5603).

 

 

 

:excl:


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#4 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 15:32

Толь, а в других банках также?


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#5 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 21:12

Толь, а в других банках также?

 

По моей информации - ДА!  :(

 

Потому, собственно, и пытаюсь достучаться хоть до кого-нибудь - вдруг, все же, хоть кто-то подскажет какой-нибудь чудо-банк, где до сих пор   перекладывание средств из одного СВОЕГО кармана в другой  перевод средств со СВОЕГО ИП-счета на СВОЙ же счет физлица осуществляется бесплатно, а не за бешеный процент!..


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#6 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 21:29

:mad:

 

Хм, как оказалось, всё еще печальнее!..

 

Итак, по Закону РФ:  «ИП вправе заводить 2 и более счета. Они могут быть открыты в одном банке в рамках единого пакета услуг либо в разных кредитных организациях. Закон не запрещает вести операции сразу по нескольким счетам, что в некоторых случаях весьма удобно. Главное, вести учёт грамотно, и своевременно оплачивать налоги, а также платежи во внебюджетные фонды». - https://rko-bank.ru/...yh-schetov.html

 

Исходя из этого возникла идея: если без % я могу со своего текущего ИП-счета перебросить лишь 2 млн. руб. в мес. на счет физлица / обналичить, а вот уже далее - начинает взиматься %, почему бы не открыть в том же банке ВТОРОЙ счет ИП, ведь поскольку между ИП-счетами переводы по-прежнему бесплатны, можно тупо переводить еще 2 млн. на свой ВТОРОЙ ИП-счет, а с него уже далее - на физлицо и в кэш...  Т.о., бесплатными становятся уже не 2, а целых 4 млн. мес.! :)  

 

И что ВЫ думаете?..

Был сегодня в Альфа-Банке с этим вопросом и мне там сказали категорическое НЕТ...

Низзя у них второй рублевый ИП-сче открыть!   :mad:

 

Остается только - открывать доп. счета ИП в других банках, но...

И тут подвох!  - если регулярно перегонять достаточно крупные суммы со своего ИП-счета в Альфе, на свои ИП-счета в других банках - финмониторинг может вообще заблокировать ВСЕ счета! 

Основание?...  115-ФЗ, мать его!..

 

Пипец, в общем!  :mad:  :(  :mellow:

 

 

Не сдаемся!..

Ищем новые варианты...

 

:ph34r:


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#7 Сергей Любимов

Сергей Любимов

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-12
Плохой

Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 06:03

Сталкивались с такой проблемой. В сбере при переводе денег от ООО к физ.лицу или ИП, и со счета ИП на счет физ.лица - комиссия 1%. Но это регионы.

 

В Москве комиссия следующая: 

- до 2 млн. руб. в месяц включительно; 1,4% от суммы,min 250 руб - свыше 2 млн. руб. до 5 млн. руб. в месяц; 4% от суммы

Всяко лучше чем 10%. Кроме того, РКО дешевле.

Есть еще способы условно законные, но писать о них  конечно же не буду. Хотя там минимальные траты на переводы. 


  • 1

#8 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 15:37

Сталкивались с такой проблемой. В сбере при переводе денег от ООО к физ.лицу или ИП, и со счета ИП на счет физ.лица - комиссия 1%. Но это регионы.

 

То есть, там вообще без беспроцентных лимитов?

То есть, при переводе со счета ИП на счет физлица - СРАЗУ ЖЕ, с 1-го же рубля дерут 1% ???  :blink:

Или я не так Вас понял?..

 

И таки да, я не из Москвы, я из региона... :)

 

 

В Москве комиссия следующая:  - до 2 млн. руб. в месяц включительно; 1,4% от суммы,min 250 руб - свыше 2 млн. руб. до 5 млн. руб. в месяц; 4% от суммы Всяко лучше чем 10%. Кроме того, РКО дешевле.

 

Не, в Аальфа-Банке, все же, гораздо гуманнее...

Сегодня позвонила менеджер и сообщила, что нашла еще один способ, как расширить лимиты...

Завтра доеду подписать еще одно доп. соглашение и тогда у нас будет не до 2 млн. БЕЗ КОМИССИИ вывод, а до 2.500.000 руб. - БЕЗ КОМИССИИ:)

 

Опять же, в диапазоне от 2.500.000 р. до 6.000.000 р. - Альфа берет, все же, не 4% (как Сбер, а 3%)...

 

А вот от 6 млн. - да, ставка подпрыгивает сразу до 10%...

Но полагаю, и в Сбере свыше 5 млн. - процент порядочный будет...  :(

 

 

Есть еще способы условно законные, но писать о них  конечно же не буду. Хотя там минимальные траты на переводы

 

Не-не, мы полностью законопослушные граждане и нас интересуют лишь на 100% ЗАКОННЫЕ методы!..  :)

 

В любом случае, большое спасибо Вам, Сергей, что откликнулись и поделились своими соображениями!  :thumbsup:

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Вообще, конечно же, проанализировав сейчас ситуацию в нескольких десятках банков, прихожу к выводу, что Альфа-Банк в этом отношении, по-прежнему остается ЛУЧШИМ и наиболее выгодным банком для ведения бизнеса!..

 

Данные драконовские проценты вводятся, как я понимаю, под давлением ЦБ РФ и Альфа - одним из последних их применили (до 1 ноября ВСЕ!!! переводы на счет физлица шли по нулевой ставке!)...

 

Кроме того, искренний респект менеджерам Альфа-Банка, которые по-настоящему заботятся о своих клиентах.  Как я уже написал выше, сегодня позвонила мой менеджер и сообщила, что нашла еще один способ, как расширить лимиты! Завтра доеду подписать еще одно доп. соглашение и тогда у нас будет не до 2 млн. БЕЗ КОМИССИИ вывод, а до 2.500.000 руб. - БЕЗ КОМИССИИ!  

 

Опять же - переводы на счета юрлиц и других ИП - по-прежнему в Альфе остаются БЕСПЛАТНЫМИ!

 

Т.о., полагаю, можно будет освободить от комиссии уже до 3-4 млн. руб, если все платежи в адрес юрлиц и ИП - осуществлять именно со счета ИП.

 

Ну, а все, что выше - думаю, можно будет выводить напрямую на инвестиционные счета и счета у брокеров. А поскольку они - юрлица, то и это должно будет проходить без процента (завтра уточню в банке). 

 

 

 

 

 

Т.о., возникшую было проблему можно считать решенной...  :biggrin:  :thumbsup:

 

Все же, когда не паникуешь, не начинаешь на эмоциях ругать "эту страну" и "это государство", а спокойно и терпеливо ищешь варианты решения проблемы, в большинстве случаев - решение находится!  :biggrin:  :thumbsup:  :rolleyes:

 

Тем более, когда менеджеры в Альфе такие понятливые и заботящиеся о клиентах (за что им еще раз огромное спасибо!!!)...  :wub:


  • 2

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