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ПАММ Счёт EUAS (Alpari)

Автор темы dima0103, 18 Ноя 2017 21:12

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Сообщений в теме: 2

#1 dima0103

dima0103

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Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 21:12

Дата создания ПАММ-счета: 25.08.2017;
Валюта ПАММ-счета: USD;
Оферта ПАММ-счета:
Условия разделения прибыли и минимальная сумма для инвестирования:
Мин. сумма 10 USD - разделение прибыли 50/50% ;
Мин. сумма 100 USD - разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
Штрафы за досрочный вывод - нет;
Минимальная сумма пополнения - 10 USD;
Минимальная сумма вывода - от 10 USD;
Связь с управляющим : форум Альпари
 
Стратегия:
На счете используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10 до 20% в месяц,
стиль торговли  умеренный, тип торговли  автоматизированный, рекомендуемый минимальный
срок инвестирования  от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни. 
 
Мониторинг : Alpari
Мониторинг : Myfxbook

Сообщение отредактировал dima0103: 18 Ноябрь 2017 - 21:16

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#2 dima0103

dima0103

    Ученик

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Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 11:17


Добрый день!
 
Информация о состоянии памм счета на 19.11.2017 14:00 МСК.
 
Возраст Памм счета:..............................2 месяца 25 дней
Доход за все время:...............................57,43%
Доход за текущий месяц:......................13,22%
Доход за прошедшую неделю:............. 6,18%
Средняя месячная доходность:........... 17,51%
Доход по открытым ордерам:.............. 0,00%     
Эквити:...................................................100,00%  (все ордера закрыты)
Подробный мониторинг счета:............ MyFxbook

 

 


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#3 dima0103

dima0103

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Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 13:00

Добрый день!
 
Информация о состоянии памм счета на 25.11.2017 16:00 МСК.
 
Возраст Памм счета:...........................3 месяца 
Доход за все время:............................61,92%
Доход за текущий месяц:...................16,45%
Доход за прошедшую неделю:...........2,85%
Средняя месячная доходность:.........17,08%
Доход по открытым ордерам:.............-2,13%     
Эквити:.................................................97,87%  (есть открытые ордера)
Подробный мониторинг счета:...........MyFxbook

 


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