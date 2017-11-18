ПАММ Счёт EUAS (Alpari)

Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 21:12

Дата создания ПАММ-счета: 25.08.2017;

Валюта ПАММ-счета: USD;

Оферта ПАММ-счета:

Условия разделения прибыли и минимальная сумма для инвестирования:

Мин. сумма 10 USD - разделение прибыли 50/50% ;

Мин. сумма 100 USD - разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;

Штрафы за досрочный вывод - нет;

Минимальная сумма пополнения - 10 USD;

Минимальная сумма вывода - от 10 USD;

Стратегия:

На счете используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10 до 20% в месяц,

стиль торговли умеренный, тип торговли автоматизированный, рекомендуемый минимальный

срок инвестирования от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни.

Сообщение отредактировал dima0103: 18 Ноябрь 2017 - 21:16