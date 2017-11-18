ПАММ Счёт EUAS (Alpari)

Дата создания ПАММ-счета: 25.08.2017;
Валюта ПАММ-счета: USD;
Оферта ПАММ-счета:
Условия разделения прибыли и минимальная сумма для инвестирования:
Мин. сумма 10 USD - разделение прибыли 50/50% ;
Мин. сумма 100 USD - разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
Штрафы за досрочный вывод - нет;
Минимальная сумма пополнения - 10 USD;
Минимальная сумма вывода - от 10 USD;
Связь с управляющим : форум Альпари
Стратегия:
На счете используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10 до 20% в месяц,
стиль торговли умеренный, тип торговли автоматизированный, рекомендуемый минимальный
срок инвестирования от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни.
Мониторинг : Alpari
Мониторинг : Myfxbook
Сообщение отредактировал dima0103: 18 Ноябрь 2017 - 21:16