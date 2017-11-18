Бесплатная панель управления KeyHelp.

Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 15:23

Уважаемые друзья,



Наша команда рада предложить Вашему вниманию бесплатную панель управления сервером - KeyHELP.



Наша многолетний опыт подсказывает, что даже наилучшее оборудование неэффективно без его правильной настройки и использования надежного программного обеспечения. А гибкая настройка всех программных компонентов и их согласованная работа могут дать действительно впечатляющий результат!

Мы стремимся развивать панель, как реальную альтернативу платным программным продуктам. Сегодня любой владелец виртуального или выделенного сервера может установить и пользоваться панелью управления абсолютно бесплатно.



Демо-версия продукта доступна по адресу - https://demo.keyhelp.de/

Языки интерфейса: немецкий, английский, русский



Возможности панели управления KeyHelp (версия 17.2 Changelog ):



- Простой и понятный веб-интерфейс;

- Управление неограниченным количеством пользователей, веб-сайтов, почтовыми ящиками, базами данных;

- Редактирование DNS-записей;

- Работа с почтой через RoundCube;

- Работа с базами данных через phpmyadmin;

- Подключение RAM-диска для временных файлов;

- Создание резервных копий(автоматическое или ручное, на локальный диск или на удаленный сервер);

- Whitelabling - полная кастомизация шаблонов;

- Планировщик задач(cron);

- Встроенный брандмауер

- Возможность выбора PHP версий

- Журналирование потребления трафика



Установите панель управления уже сегодня!

Поддерживаемые ОС: Ubuntu 12, 14, 16; Debian 8 и 9



По вопросам технической поддержки и запросы по улучшению Вы можете оставлять на нашем форуме.



Будем рады услышать Ваши комментарии!



Спасибо за внимание!