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Бесплатная панель управления KeyHelp.

Автор темы KeyHelpPanel, 18 Ноя 2017 15:23

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#1 KeyHelpPanel

KeyHelpPanel

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Отправлено 18 Ноябрь 2017 - 15:23

Уважаемые друзья,

Наша команда рада предложить Вашему вниманию бесплатную панель управления сервером - KeyHELP.

Наша многолетний опыт подсказывает, что даже наилучшее оборудование неэффективно без его правильной настройки и использования надежного программного обеспечения. А гибкая настройка всех программных компонентов и их согласованная работа могут дать действительно впечатляющий результат!
Мы стремимся развивать панель, как реальную альтернативу платным программным продуктам. Сегодня любой владелец виртуального или выделенного сервера может установить и пользоваться панелью управления абсолютно бесплатно.

Демо-версия продукта доступна по адресу - https://demo.keyhelp.de/
Языки интерфейса: немецкий, английский, русский

Возможности панели управления KeyHelp (версия 17.2 Changelog ):

- Простой и понятный веб-интерфейс;
- Управление неограниченным количеством пользователей, веб-сайтов, почтовыми ящиками, базами данных;
- Редактирование DNS-записей;
- Работа с почтой через RoundCube;
- Работа с базами данных через phpmyadmin;
- Подключение RAM-диска для временных файлов;
- Создание резервных копий(автоматическое или ручное, на локальный диск или на удаленный сервер);
- Whitelabling - полная кастомизация шаблонов;
- Планировщик задач(cron);
- Встроенный брандмауер
- Возможность выбора PHP версий
- Журналирование потребления трафика

Установите панель управления уже сегодня!
Поддерживаемые ОС: Ubuntu 12, 14, 16; Debian 8 и 9

По вопросам технической поддержки и запросы по улучшению Вы можете оставлять на нашем форуме.

Будем рады услышать Ваши комментарии!

Спасибо за внимание!

 


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